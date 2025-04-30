Beyin sağlığı için bilim kanıtladı: İşte o mucize gıda! Sadece bir kez tüketmek bile yeterli
Zihinsel performansınızı korumak, sadece genetikle sınırlı değildir. Doğru beslenme, beynin yaşlanmasını geciktirmenin ve hafızayı korumanın etkili yollarından biri. Bilim insanları, zihinsel performansı artıran ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatan bu mucizevi gıdaları açıkladı. O besinler, beyin sağlığını korumada adeta altın anahtar niteliğinde!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 16:59