Beyin sağlığı için bilim kanıtladı: İşte o mucize gıda! Sadece bir kez tüketmek bile yeterli

🍓 Meyveler

Çilek, yaban mersini, ahududu gibi koyu renkli meyveler, antioksidan bakımından oldukça zengindir. Bu meyvelerde bulunan flavonoidler, beyin hücrelerinin oksidatif hasara uğramasını engeller ve hafızayı güçlendirir. Harvard'ın Brigham ve Kadın Hastanesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmaya göre, haftada en az iki porsiyon yaban mersini ve çilek tüketen kadınların bilişsel gerilemeleri 2,5 yıl daha geç başlamıştır.