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ZTK final biletleri satışa çıktı mı? TS-GS derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. Finalde Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Daha önce Eskişehir'de oynanması planlanan dev maçın stadyumu son anda değiştirildi. Kupayı yerinden takip etmek isteyen futbol severler ise büyük bir merakla "ZTK final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusunun yanıtını bekliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 13:50
ZTK final biletleri satışa çıktı mı? TS-GS derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol severlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası finalinde perde açılıyor. Kupayı müzesine götürmek isteyen iki dev kulüp Trabzonspor ve Galatasaray 14 Mayıs Çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek. Eskişehir'de oynanması planlanan mücadele, iki kulübün ortak kararıyla Gaziantep'e alındı. Finalin adresi ise Gaziantep Stadyumu oldu.

ZTK final biletleri satışa çıktı mı? TS-GS derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kupada Finale Giden Yol

Galatasaray, yarı finalde karşılaştığı Konyaspor'u adeta gole boğarak 5-1'lik skorla adını finale yazdıran ilk takım olmuştu. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı hedefliyor.

ZTK final biletleri satışa çıktı mı? TS-GS derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ise yarı finalde İzmir ekibi Göztepe'yi 3-1'lik net bir skorla geçerek finale kalan ikinci takım oldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, sezonu kupa ile kapatmanın peşinde.

ZTK final biletleri satışa çıktı mı? TS-GS derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Maç Hangi Gün, Saat Kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası Finali, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak. Kritik mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

ZTK final biletleri satışa çıktı mı? TS-GS derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kupadaki tüm karşılaşmalarda olduğu gibi final mücadelesi de ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz olarak yayımlanacak karşılaşmayı milyonlarca futbolsever ekran başından takip edebilecek.

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