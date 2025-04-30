ZTK final biletleri satışa çıktı mı? TS-GS derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. Finalde Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Daha önce Eskişehir'de oynanması planlanan dev maçın stadyumu son anda değiştirildi. Kupayı yerinden takip etmek isteyen futbol severler ise büyük bir merakla "ZTK final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusunun yanıtını bekliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 13:50