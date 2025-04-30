ZTK final biletleri satışa çıktı mı? TS-GS derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kupadaki tüm karşılaşmalarda olduğu gibi final mücadelesi de ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz olarak yayımlanacak karşılaşmayı milyonlarca futbolsever ekran başından takip edebilecek.