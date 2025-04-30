FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararı öncesi finansal piyasaları hareketlendirmeye devam ediyor. Altın ve döviz piyasalarında Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve eski Başkan Donald Trump’ın Powell’ın görevden alınacağına dair ortaya atılan söylentiler, yatırımcıları tedirgin ederken piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler 2025 yılındaki kritik Fed faiz kararına çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:47 PAYLAŞ ABONE OL

Ekonomi dünyasında, özellikle yatırımcılar ve finans uzmanları için kritik bir dönemece giriliyor. 2025 yılı içinde ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararları, ekonominin seyri açısından büyük önem taşıyor. Son olarak, FED'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen toplantının tutanakları dikkatleri bir kez daha FED'in faiz politikalarına çevirdi. Peki 2025 Mayıs ayında yapılacak olan FED faiz toplantısı ne zaman? 2025 Mayıs FED Faiz Toplantısı Tarihi ve Saati ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz toplantısı, 6-7 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

A Haber foto arşiv Faiz kararı, 7 Mayıs günü saat 22:00'de açıklanacak. Bu toplantı, özellikle ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde, piyasalar tarafından büyük bir dikkatle izlenecek. Faiz Artışı mı, İndirimi mi? İşte Beklentiler FED'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, son dönemde çeşitli açıklamalarla şekilleniyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun düşmesi ve ekonominin duraklama aşamasına gelmesi halinde, faiz oranlarının hızlı bir şekilde düşürülebileceğini belirtti. Ancak Hammack, orta vadede daha yüksek enflasyon ve daha düşük büyüme risklerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti. Bu durum, FED'in para politikasında alacağı kararların zorluklarla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.