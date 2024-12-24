4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri Turkuvaz Medya’da

Türkiye finans sektörünün geleceğine ışık tutacak 4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri, bugün Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenleniyor. Programda ilk olarak SPK Başkanı Ömer Gönül konuştu. Gönül, 2024 yılında birçok düzenlemeye imza attıklarını belirtirken; kripto varlık düzenlemesine dikkat çekti. Gönül, 2025'te de kripto varlıklar konusunda bir adım atılacağını bildirdi. BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu da konuşmasında Türkiye'nin finans alanında küresel bir güç haline geldiğine vurgu yaptı. Programa video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Türkiye'nin finans alanında küresel bir güç olduğuna vurgu yaparak İstanbul Finans Merkezi'nin önemine dikkat çekti. Yılmaz ayrıca 2027 yılında milli gelirin 20 bin dolar seviyelerini geçmesini beklediklerini ifade etti.