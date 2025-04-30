Barcelona - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı başlıyor. Camp Nou'da sahne alacak dev mücadelede, İspanyol devi Barcelona, İtalya temsilcisi Inter'i konuk edecek. Kritik eşleşmede sahaya avantajlı çıkmak isteyen iki takım kozlarını paylaşacak. Maç öncesi en çok merak edilenler arasında Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de yer alıp almadığı oluyor. Peki Barcelona - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler…