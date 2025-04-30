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Barcelona - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı başlıyor. Camp Nou'da sahne alacak dev mücadelede, İspanyol devi Barcelona, İtalya temsilcisi Inter'i konuk edecek. Kritik eşleşmede sahaya avantajlı çıkmak isteyen iki takım kozlarını paylaşacak. Maç öncesi en çok merak edilenler arasında Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de yer alıp almadığı oluyor. Peki Barcelona - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 13:16 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 13:18
Barcelona - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan dorukta! Turnuvanın yarı final turunda futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir karşılaşma yaşanacak. Avrupa futbolunun devlerinden Barcelona, yarı final ilk maçında sahasında İtalya'nın güçlü temsilcisi Inter'i ağırlayacak. Çeyrek finalde Borussia Dortmund'u eleyerek adını son dört takım arasına yazdıran Barcelona, ev sahibi olmanın avantajını sahaya yansıtmak istiyor. Bayern Münih'i saf dışı bırakarak dikkatleri üzerine çeken Inter ise Camp Nou'dan avantajlı bir skorla dönmenin peşinde olacak. Peki Barcelona - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de mi?

Barcelona - Inter Maçı Ne Zaman?

Barcelona - Inter karşılaşması (30 Nisan 2025) bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele, Türkiye'de TRT 1 ve CBC Sport kanalları üzerinden şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Barcelona - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de mi?

Hakan Çalhanoğlu İlk 11'de Mi?

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, ilk 11 tercihlerinde yer alması bekleniyor. Inter tarafında, Benjamin Pavard'ın sakatlığı sürüyor.

Barcelona - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de mi?

Barcelona'da 3 Eksik

Barcelona cephesinde Robert Lewandowski, Alex Balde ve Marc Casado sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

Barcelona - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de mi?

Muhtemel 11'ler

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres

Inter: Sommer, Augusto, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram