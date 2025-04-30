1 Mayıs'ta kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları duyurdu! MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, Sürat Kargo
Resmi tatillerin yaklaştığı dönemlerde kargo hizmetlerinin durumu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülke genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki 1 Mayıs'ta kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, Sürat kargo dağıtım yapacak mı? İşte merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 14:09