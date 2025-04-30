Viral Galeri Viral Liste 1 Mayıs'ta kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları duyurdu! MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, Sürat Kargo

1 Mayıs'ta kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları duyurdu! MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, Sürat Kargo

Resmi tatillerin yaklaştığı dönemlerde kargo hizmetlerinin durumu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülke genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki 1 Mayıs'ta kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, Sürat kargo dağıtım yapacak mı? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 14:09 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 14:09
1 Mayıs’ta kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları duyurdu! MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, Sürat Kargo

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülke genelinde resmi tatil olarak kutlanırken, bu özel günde kargo firmalarının çalışma durumu merak konusu oldu. 1 Mayıs tarihinde gönderi yapacak ya da teslimat bekleyen vatandaşlar, "1 Mayıs'ta kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Kargo firmaları duyurdu!

1 Mayıs’ta kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları duyurdu! MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, Sürat Kargo

1 Mayıs Kargolar Açık mı?

1 Mayıs Perşembe günü, Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kamu kurumları hizmet vermeyecek. Vatandaşlar resmi tatil statüsünde olan bu günde kargoların çalışma durumunu merak ediyor. Bazı kargo firmalarından çalışma durumu ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar…

1 Mayıs’ta kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları duyurdu! MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, Sürat Kargo

Yurtiçi Kargo Dağıtım Yapacak mı?

Yurtiçi Kargo, 1 Mayıs Perşembe günü tüm birimlerinin kapalı olacağını resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla kamuoyuna açıkladı.

Açıklamada " Değerli Müşterilerimiz, 1 Mayıs Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. 2 Mayıs Cuma günü itibarıyla siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Bize 09.00 - 18.00 saatleri arasında 444 99 99 numaralı çağrı merkezimizden veya resmi sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

1 Mayıs’ta kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları duyurdu! MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, Sürat Kargo

MNG Kargo Çalışıyor mu?

MNG Kargo da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hizmet vermeyeceğini bildiren kargo firmaları arasında yer alıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Değerli Müşterilerimiz,

Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 1 Mayıs Perşembe günü tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. Başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız. Saygılarımızla."

1 Mayıs’ta kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları duyurdu! MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, Sürat Kargo

Aras, Sürat ve PTT Kargo Açık mı?

Aras, Sürat ve PTT kargo tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçmiş yıllara bakıldığında, resmi tatil kapsamında yer alan 1 Mayıs Perşembe gününde dağıtım yapılmayacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA