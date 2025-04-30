1 Mayıs’ta kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları duyurdu! MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, Sürat Kargo

MNG Kargo Çalışıyor mu?

MNG Kargo da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hizmet vermeyeceğini bildiren kargo firmaları arasında yer alıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Değerli Müşterilerimiz,

Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 1 Mayıs Perşembe günü tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. Başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız. Saygılarımızla."