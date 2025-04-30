Viral Galeri Viral Liste Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2025 MTA Diri Fay Haritası! İşte en riskli bölgeler

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2025 MTA Diri Fay Haritası! İşte en riskli bölgeler

Marmara'da yaşanan 6.2'lik sarsıntının ardından milyonlar "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Vatandaşların gündeminde MTA diri fay hattı haritası yer aldı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye'nin yer kabuğundaki aktif fay hatlarını gösteren 2025 Diri Fay Haritası'nı erişime açtı. İşte en riskli bölgeler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:44
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2025 MTA Diri Fay Haritası! İşte en riskli bölgeler

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye'nin dört bir yanında risk oluşturan aktif kırık zonları gösteren "2025 Diri Fay Hattı Haritası"nı kamuoyunun kullanımına sundu. Marmara Denizi Silivri açıklarında hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem, halkta "Evimde fay hattı var mı?" kaygısını yeniden alevlendirdi. Peki Türkiye'deki fay hatları nelerdir? İşte MTA güncel diri fay hatları haritası sorgulama ekranı…

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2025 MTA Diri Fay Haritası! İşte en riskli bölgeler

Diri Fay Nedir?

Aktif fay olarak da anılan Diri fay, geçmişte yıkıcı depremlere zemin hazırlamış yer kabuğu kırıklarını tanımlar. Bu hatlar, farklı ölçeklerdeki kayma yüzeylerinden oluşur. Canlılıkları yalnızca tarihsel deprem kayıtlarına değil, antik yapıların çatlak ve eğilmelerinden tespit edilen faylanma izlerine de dayanılarak belirlenir.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2025 MTA Diri Fay Haritası! İşte en riskli bölgeler

Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu?

Vatandaşlar, evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak ediyor. Fay hattını sorgulamak isteyenler, e-Devlet şifreleriyle https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml sayfasına giriş yaparak adres bilgilerini girmeleri gerekiyor. Açılan ekranda Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na erişebiliyor. Böylelikle aktif fay hatlarını görüntüleyebiliyor.

Fay Hattı Sorgulamak İçin Tıklayınız.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2025 MTA Diri Fay Haritası! İşte en riskli bölgeler

Risk Altındaki Bölgeler Hangileri?

MTA tarafından diri fay hattı üzerinden bulunan bölgeler paylaşılmıştı. Aktif fay hattı üzerinde yer alan iller şu şekilde sıralandı: Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat. Harita da belirtilen verilere göre, 110 ilçe de fay kuşağıyla kesişiyor.

MTA Güncel Diri Fay Hatları Haritası Sorgula

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2025 MTA Diri Fay Haritası! İşte en riskli bölgeler

Ülke Genelindeki Başlıca Fay Hatları

Haritada yoğunlukla görülen Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Doğu Karadeniz'den başlayıp İstanbul'un güneyinden geçerek Ege Denizi'ne ulaşan en hareketli bölgedir. Tarihte birçok yıkıcı depreme neden olan bu fay hattı, Türkiye'nin en önemli iki aktif fay hattından biridir. Sakarya, Düzce, Bolu, Bursa, Erzincan ve Van gibi şehirler KAF hattında yer alıyor.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi'nden doğuya doğru uzanır. DAF, Hatay'dan başlayıp Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Muş illerini kat ettikten sonra Erzincan'da Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde Kuzey Anadolu Fay Hattı'yla birleşir. Bu fay hattı, KAFH kadar aktif olmasa da önemli bir sismik aktiviteye sahiptir.

Batı Anadolu Fay Hattı, Anadolu'nun batı kuşağında doğu-batı doğrultusunda uzanan ve kuzeyden güneye sıralanan çok sayıda fayın oluşturduğu bir sistemdir. Ege Denizi ile Batı Anadolu'nun kıyı kuşağında yoğun sismik hareketliliğe yol açan bu yapı, jeolojik literatürde "Ege Graben Sistemi" olarak anılır. Batı Anadolu fay hattı üzerinde yer alan iller ve ilçeler şunlardır: Ayvalık (Balıkesir), İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Akşehir (Konya), Burdur ve Acıgöl (Afyonkarahisar).

SON DAKİKA