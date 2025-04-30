Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2025 MTA Diri Fay Haritası! İşte en riskli bölgeler

Ülke Genelindeki Başlıca Fay Hatları

Haritada yoğunlukla görülen Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Doğu Karadeniz'den başlayıp İstanbul'un güneyinden geçerek Ege Denizi'ne ulaşan en hareketli bölgedir. Tarihte birçok yıkıcı depreme neden olan bu fay hattı, Türkiye'nin en önemli iki aktif fay hattından biridir. Sakarya, Düzce, Bolu, Bursa, Erzincan ve Van gibi şehirler KAF hattında yer alıyor.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi'nden doğuya doğru uzanır. DAF, Hatay'dan başlayıp Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Muş illerini kat ettikten sonra Erzincan'da Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde Kuzey Anadolu Fay Hattı'yla birleşir. Bu fay hattı, KAFH kadar aktif olmasa da önemli bir sismik aktiviteye sahiptir.

Batı Anadolu Fay Hattı, Anadolu'nun batı kuşağında doğu-batı doğrultusunda uzanan ve kuzeyden güneye sıralanan çok sayıda fayın oluşturduğu bir sistemdir. Ege Denizi ile Batı Anadolu'nun kıyı kuşağında yoğun sismik hareketliliğe yol açan bu yapı, jeolojik literatürde "Ege Graben Sistemi" olarak anılır. Batı Anadolu fay hattı üzerinde yer alan iller ve ilçeler şunlardır: Ayvalık (Balıkesir), İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Akşehir (Konya), Burdur ve Acıgöl (Afyonkarahisar).