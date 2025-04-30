Viral Galeri Viral Tıkla Sahte fatura davasında karar! Engin Polat ve babasına hapis

Sahte fatura davasında karar! Engin Polat ve babasına hapis

Haklarında "vergi suçu" nedeniyle dava açılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, babası Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün için karar açıklandı. Sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle mahkeme Engin Polat ve Sezgin Polat'a "Zincirleme şekilde vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası, muhasebecileri Ahmet Gün'e ise aynı suça iştirak etmekten 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 30.04.2025 18:26 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 18:26
Sahte fatura davasında karar! Engin Polat ve babasına hapis

Engin Polat, babası Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün'ün "vergi suçu" nedeniyle haklarında açılan davada karar açıklandı.

Sahte fatura davasında karar! Engin Polat ve babasına hapis

POLATLAR ŞİRKETİNDE SAHTE FATURA SKANDALI

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerine yönelik, 'sahte fatura kullanılması', 'muhasebe hileleri yapılması' ve 'çifte defter tutulmasına' yönelik suçlardan soruşturma başlatılmıştı.

Sahte fatura davasında karar! Engin Polat ve babasına hapis

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Zincirleme şekilde vergi usul kanuna muhalefet" suçundan Engin Polat, Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün hakkında "Vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmış, savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Sahte fatura davasında karar! Engin Polat ve babasına hapis

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. celsesine, tutuksuz sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat katılmazken, sanık Ahmet Gün ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu

Sahte fatura davasında karar! Engin Polat ve babasına hapis

KARAR! ENGİN POLAT VE SEZGİN POLAT'A 5 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat'ın "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçundan ayrı ayrı 5 yıl 2 ay 15 gün kadar hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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