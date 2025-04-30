Sahte fatura davasında karar! Engin Polat ve babasına hapis

Haklarında "vergi suçu" nedeniyle dava açılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, babası Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün için karar açıklandı. Sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle mahkeme Engin Polat ve Sezgin Polat'a "Zincirleme şekilde vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası, muhasebecileri Ahmet Gün'e ise aynı suça iştirak etmekten 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA