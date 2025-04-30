UTTS uzatıldı mı, son gün ne zaman? Ulusal Taşıt Takip Sistemi zorunlu mu, cezası ne kadar?
Kamuya ait araçların akaryakıt tüketimini kayıt altına alarak usulsüz kullanımı önlemeyi hedefleyen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), özel şirket araçları için de zorunlu hale geliyor. Akaryakıt harcamalarının beyan edilebilmesini sağlayan sistemin kurulum süreci için araç sahipleri son tarih araştırmasına yönelmiş durumda. Peki UTTS taktırma süresi uzatıldı mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 13:02