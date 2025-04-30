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UTTS uzatıldı mı, son gün ne zaman? Ulusal Taşıt Takip Sistemi zorunlu mu, cezası ne kadar?

Kamuya ait araçların akaryakıt tüketimini kayıt altına alarak usulsüz kullanımı önlemeyi hedefleyen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), özel şirket araçları için de zorunlu hale geliyor. Akaryakıt harcamalarının beyan edilebilmesini sağlayan sistemin kurulum süreci için araç sahipleri son tarih araştırmasına yönelmiş durumda. Peki UTTS taktırma süresi uzatıldı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 13:02
UTTS uzatıldı mı, son gün ne zaman? Ulusal Taşıt Takip Sistemi zorunlu mu, cezası ne kadar?

Kamuya ve özel sektöre ait ticari araçların akaryakıt tüketiminde denetimi artırmak amacıyla devreye alınan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), iş dünyasının radarında. Zorunlu hale gelen bu sistem 2025 yılı itibarıyla beyana esas gider kalemlerinde belirleyici olacak. 31 Ocak 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi vermeyen işletmeleri ise yüklü cezalar ve yaptırımlar bekliyor.

UTTS uzatıldı mı, son gün ne zaman? Ulusal Taşıt Takip Sistemi zorunlu mu, cezası ne kadar?

UTTS nedir?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, araçların plaka bilgilerinin istasyonlarda otomatik tanınmasını sağlayan ve akaryakıt alım sürecini hem şeffaf hem güvenli hale getiren bir sistem. Devletin vergi kayıplarını önleme, firmaların da yakıt harcamalarını kontrollü şekilde takip edebilme imkanı sunuyor. Sisteme dahil edilen araçlar Türkiye genelindeki tüm UTTS destekli pompalar üzerinden yakıt alabiliyor.

UTTS uzatıldı mı, son gün ne zaman? Ulusal Taşıt Takip Sistemi zorunlu mu, cezası ne kadar?

Kimler için zorunlu?

UTTS, bireysel araç sahiplerini kapsamıyor. Ancak kamu kurumlarına ve özel sektöre ait şirket araçları için sistem zorunlu tutuldu. Araçlara entegre edilen TTB cihazı olmadan yapılan akaryakıt alımları, 1 Şubat 2025 itibarıyla vergi gideri olarak gösterilemeyecek.

UTTS uzatıldı mı, son gün ne zaman? Ulusal Taşıt Takip Sistemi zorunlu mu, cezası ne kadar?

Montaj süresi ve başvuru takvimi

Araç sahiplerinin, en geç 31 Ocak 2025 tarihine kadar TTB siparişi vermesi gerekiyor. Sipariş verilen araçlar için montaj işlemleri, 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlanmalı. Bu tarihten sonra verilen siparişlerdeyse montaj tamamlanmadan akaryakıt fişleri geçersiz sayılacak. Gider beyanı yapılamayacak.

UTTS uzatıldı mı, son gün ne zaman? Ulusal Taşıt Takip Sistemi zorunlu mu, cezası ne kadar?

UTTS yaptırmayanlara ağır cezalar

Sisteme kayıt olmayan işletmeleri 7 bin TL ile 28 bin TL arasında değişen özel usulsüzlük cezaları bekliyor. Ceza tutarı, aracın türüne ve işletmenin kayıt durumuna göre farklılık gösterebiliyor.

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