UTTS uzatıldı mı, son gün ne zaman? Ulusal Taşıt Takip Sistemi zorunlu mu, cezası ne kadar?

UTTS nedir?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, araçların plaka bilgilerinin istasyonlarda otomatik tanınmasını sağlayan ve akaryakıt alım sürecini hem şeffaf hem güvenli hale getiren bir sistem. Devletin vergi kayıplarını önleme, firmaların da yakıt harcamalarını kontrollü şekilde takip edebilme imkanı sunuyor. Sisteme dahil edilen araçlar Türkiye genelindeki tüm UTTS destekli pompalar üzerinden yakıt alabiliyor.