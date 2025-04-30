Kartalkaya'daki otel yangını 78 kişiye mezar olmuştu! Hayatını kaybedenlerin yakınları konuştu: Çocuğumu dişlerinden tandım
Türkiye'yi derinden sarsan Bolu Kartalkaya'daki otel yangını 78 kişiye mezar olmuştu. Yaşanan acı olayın ardından hayatını kaybedenlerin yakınları, TBMM'de kurulan araştırma komisyonunda yaşadıklarını anlattı. Yangında kızı ve torununu kaybeden Sema Şahin "İlk başta çok samimi söylüyorum sizlere ölmeyi tercih ettim. Kızımın yüzünü gördüm. Siz bir mangal yakarsınız, mangal söner, için için yanar. O mangal kömürünü düşünün. Benim prensesim, koklayarak öptüğüm kızım yanmıştı. 'Dişlerini açın bana' dedim. Çünkü bizde genetik bir diş yapısı vardı. Çocuğumun dişlerine baktım. 'Evet bu benim çocuğum' dedim. 'En iyisi sizin cenazeniz' dediler bize. Bizim bu davamız çok yavaş ilerliyor." dedi. Aile fertleri ve komisyon üyeleri gözyaşlarına boğuldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 18:51