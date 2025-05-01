İsrail alev alev yanıyor! Yangın İsrail’in askeri üssüne ulaştı | Savaş kabinesi alarma geçti

İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 12 bin dönüm alanın yandığı aktarıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine üyeleriyle yangın söndürme çalışmalarını görüştü. Ayrıca yangın İsrail'in askeri üssüne ulaştı, çok sayıda asker ise mahsur kaldı. İşte detaylar...