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İsrail alev alev yanıyor! Yangın İsrail’in askeri üssüne ulaştı | Savaş kabinesi alarma geçti

İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 12 bin dönüm alanın yandığı aktarıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine üyeleriyle yangın söndürme çalışmalarını görüştü. Ayrıca yangın İsrail'in askeri üssüne ulaştı, çok sayıda asker ise mahsur kaldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.05.2025 00:32 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 01:05
İsrail alev alev yanıyor! 12 bin dönüme yakın alan yangından etkilendi

KUDÜS-TEL AVİV ARASINDAKİ ORMANLIK ALANDA YANGIN!

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail'in orta kesiminde başlayan orman yangını çok sayıda bölgede hasara yol açtı.

İsrail alev alev yanıyor! 12 bin dönüme yakın alan yangından etkilendi

Eştaol Ormanı'nda başlayan yangının 11 bin 700 dönüm alanı etkisi altına aldığı aktarılırken, Kanada Parkı'nın neredeyse tamamının yandığı belirtildi.

Yayılan ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle yarın İsrail'de çok sayıda ormanlık alan ve parka giriş yasağı getirildi.

İsrail alev alev yanıyor! 12 bin dönüme yakın alan yangından etkilendi

Eştaol Ormanı, Kanada Parkı ve Elad Ormanı başta olmak üzere yangının etkili olduğu bölgelere girişler yasaklandı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, devam eden yangınlar nedeniyle Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'ndeki hastaların tahliye edilmesine karar verdiğini açıkladı.

İsrail alev alev yanıyor! 12 bin dönüme yakın alan yangından etkilendi

Yangının hastaneye yaklaşma ihtimaline karşı hazırlıkların sürdüğünü belirten bakanlık, ağır hastaların ise yangından etkilenmeyecek katlara taşınacağı aktarıldı.

Öte yandan İsrail itfaiyesinden yapılan açıklamada 12 yangın söndürme görevlisinin yaralandığı bildirildi.

İsrail alev alev yanıyor! 12 bin dönüme yakın alan yangından etkilendi

10 YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLDİ

İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda başlayan yangın geniş bir bölgeye yayıldı ve şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadı.

Yangınlar nedeniyle Kudüs çevresindeki 10 yerleşim yeri ve yaklaşık 7 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

İsrail, yangınla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

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