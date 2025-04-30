Kafede sohbet keyfi: Başkan Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sık sık vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan bu kez de bir kafede vatandaşlarla oturdu. Gençlerle özellikle sohbet eden Başkan Erdoğan birçok kişi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sürpriz bir ziyaret ile bir kafeye oturarak vatandaşlar ile sohbet etti.
Gençlerle özellikle sohbet eden Başkan Erdoğan birçok kişi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
İşte o anlardan kareler....
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