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Kafede sohbet keyfi: Başkan Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.04.2025 23:57 Güncelleme: 01.05.2025 01:31
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Kafede sohbet keyfi: Başkan Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sık sık vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan bu kez de bir kafede vatandaşlarla oturdu. Gençlerle özellikle sohbet eden Başkan Erdoğan birçok kişi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sürpriz bir ziyaret ile bir kafeye oturarak vatandaşlar ile sohbet etti.

BAŞKAN ERDOĞAN VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Gençlerle özellikle sohbet eden Başkan Erdoğan birçok kişi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

İşte o anlardan kareler....

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

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Kafede sohbet keyfi: Başkan Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi Kafede sohbet keyfi: Başkan Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi Kafede sohbet keyfi: Başkan Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi

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