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Ticari gayrimenkullerde bahar dönemi!

Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Ticari gayrimenkullerde bahar dönemi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyon düşüşü için haziran ayını işaret etmesi, gayrimenkul yatırımcısında hareketliliğe sebep oldu. Enflasyon ve faizlerin düşmesini bekleyen piyasalarda, yatırımcıların rotası ofis ve dükkân yatırımına döndü. Ticari gayrimenkul satın alanların sayısı artarken, satış ofislerinde bahar havası yaşanıyor.

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