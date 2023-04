Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Togg için bir adım daha! Başkan Erdoğan temelini atacak

TÜRKİYE VE ÇİNLİ FİRMA ORTAK OLDU

Togg CEO'su Gürcan Karakaş da açılış öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bir televizyon programına konuşan Karakaş, "Türkiye ve Çinli enerji firması Farasis ortak oldu. Bataryamız burada Gemlik'te üretilecek." dedi.

İşte Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Her şeyden önce bataryalar burada üretiliyor. Togg Teknoloji kampüsümüzün içinde tesislerimizden birisini üretim tesisi olarak kullanıyoruz şu an. Hazır binalarda üretiliyor. Bataryanın geliştirileceği bir tesis kuruyoruz. Her şeyden önce TOGG için batarya çok önemli. Türkiye ve Çinli enerji firması Farasis ortak oldu. Bataryamız burada Gemlik'te üretilecek. Batarya hücresinin içerisindeki teknoloji sizin aracınızın menzilini her şeyini belirliyor. Bu şekilde kasetler ve modüller oluşturursanız batarya üretimi gelişiyor.

Batarya dediğiniz zaman kocaman parçayı görüyoruz. En önemlisi batarya hücresidir. Aracınızın menzilini, şarj süresini belirler. Modülleri birleştirip batarya paketi oluşturuşunuz. Biz kurduğumuz ortaklıkla yapmaya başladık. Kaliforniya'da mühendislerimiz eğitim alıyor. Küresel rekabet edebilir oyuncu olmaya hazırlanıyoruz.