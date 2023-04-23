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Türkiye'nin ilk batarya fabrikası! Temel atma törenine Başkan Erdoğan da katılacak

A Haber
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Giriş: 23.04.2023 15:47
Milli elektrikli araç Togg'un yollara çıkmasının ardınan Bursa'da çok önemli yatırım daha yapılıyor. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli atılacak. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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