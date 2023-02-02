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BAĞKUR tescil affı var mı? Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023? Borç yapılandırma...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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BAĞKUR tescil affı var mı? Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023? Borç yapılandırma...

"Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023? BAĞKUR tescil affı var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 milyon kişiyi ilgilendiren borç yapılandırma teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları gibi borçların yeniden yapılandırılmasını içerek teklifle, 361.8 milyar liranın borç yapılandırmasında olması ön görülüyor. Peki, Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023? BAĞKUR tescil affı var mı? Borç yapılandırma...

"Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu kapsamlı vergi borcu yapılandırma paketinde son aşamaya gelinirken, yapılandırma ile 31 Aralık 2022 öncesinde kesilmiş 2 bin TL'nin altındaki borçlar silinecek. Peki, Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023? BAĞKUR tescil affı var mı? Borç yapılandırma...

BAĞKUR TESCİL AFFI ÇIKACAK MI, BAĞKUR TESCİL AFFI GELECEK Mİ?

Geçmişte vergi mükellefi, meslek odası veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde Bağkur tescil ve kaydı yapılamayan çokça mağdur var.

Bu mağduriyeti yaşayan yani Bağkur tescili yapılmayanlar için bir yasal düzenlemenin yapılması sabırsızlıkla bekleniyor.

Yasal düzenleme yapılırsa, geriye dönük borçlanmanın kapısı açılacak ve prim eksiği olan binlerce esnaf emekli olabilecek.

Sigorta kaydı yapılmadığından mağdur olan esnaf ve sanatkarlar yıllardır emekli olmayı ve eksik primlerini tamamlamayı bekliyor.

Mağduriyet geriye dönük kayıt ve tescil yaptırılamamasından ileri geliyor.

Posta'da yer alan bilgiye göre geriye dönük kayıt ve tescil yaptırılamamasında iki tarih kritik önemde.

4 Ekim 2000 ve 1 Ekim 2008

Esnafın geriye dönük kaydını engelleyen iki tarih söz konusu.

Süresi içinde Bağkur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların geriye dönük tescil ve kayıtlarını önleyen ilk yasa 2 Ağustos 2003'te yürürlüğe girdi.

4 Ekim 2000'den önce esnaf ve sanatkar olduğu halde, 4 Ekim 2000'de Bağkur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğünün 4 Ekim 2000'den itibaren başlatılması hüküm altına alındı.

1 Ekim 2008'de yürürlüğe konan sosyal güvenlik reformu ile Bağkur'a kaydını yaptırmayan esnaf ve sanatkarın sigortalılık hak ve yükümlülüğünün 1 Ekim 2008'den başlatılması hüküm altına alındı.

Ancak; 4 Ekim 2000 ile 1 Ekim 2008 arasındaki sürelerin kazanılması için de bir hak verildi.

1 Ekim 2008'den önceki dönemle ilgili.

1 Mayıs 1983'te Gelir Vergisi mükellefi olarak kasaplığa başlayan ve bugüne kadar Bağkur'a kayıt ve tescil yaptırmayan 1964 doğumlu Ali Bey, bugün başvuru yaptığında sigorta hak ve yükümlülüğü 1 Ekim 2008'den başlatılıyor.

Ali Bey'in sigortası vergi mükellefi olduğu 1 Mayıs 1983'te başlasaydı çoktan emekli olacaktı. Şimdi, 5400 gün primle 2024'te 60 yaşını dolduracağı tarihte emekli olması mümkün.

Bağkur'un 1 Ekim 2008'den önce başlatılmaması, esnafın sosyal güvenlik hakkını elinden alarak mağduriyetine yol açıyor.

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