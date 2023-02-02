BAĞKUR tescil affı var mı? Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023? Borç yapılandırma...

BAĞKUR TESCİL AFFI ÇIKACAK MI, BAĞKUR TESCİL AFFI GELECEK Mİ?

Geçmişte vergi mükellefi, meslek odası veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde Bağkur tescil ve kaydı yapılamayan çokça mağdur var.

Bu mağduriyeti yaşayan yani Bağkur tescili yapılmayanlar için bir yasal düzenlemenin yapılması sabırsızlıkla bekleniyor.