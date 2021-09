Tuba Koca: Lanu ile kokuları parmak izine dönüştürüyoruz

Türkiye'ye döndükten sonra markayı oluşturmak için çalışmalarına başladı. Katettiği yol neticesinde kendi markasını yaratarak, tasarım atölyesini açtı. Şu an Fenerbahçe'de bulunan tasarım ve satış ofisinde hem kişi ve kurumlara özel parfümlerin tasarımını yapıyor, hem de 6 çeşitten oluşturduğu ilk serisinin satışını gerçekleştiriyor.

6 ÖZGÜN KOKUSUYLA ERA SERİSİNİ TAMAMLADIK

Tuba Koca, "Parfüm ve koku konusunda herkesin farklı beğeni ve zevkleri vardır. Ben parfümlerimi tasarlarken kendi beğendiğim ve çevremdeki insanların beğeneceğini düşündüğüm kokuları ortaya çıkarmayı hedefledim. Şişe tasarımlarımızdan kutularımıza kadar her alanı düşündük. Piyasada olmayan özgün tasarımlarla ambalajda bile farklılık yakaladık. Üzerinde çalıştığımız 500 koku arasından 6 tanesini seçerek, Era serisini cinsiyet ayrımı olmadan tasarladık. Bu altı farklı seriye hikayelerine de uygun olacak isimler bulduk. Bu seriye verdiğim isimlerimiz ise; Bellision, Strave, Silleon, Ferval, Seductual, Limiliance. Değerli okuyucularımız parfüm isimlerimize ve detaylı bilgilerine web sitemiz üzerinden bakabilirler. Bu arada serinin bütün parfümleri her cinsiyete hitap ediyor. Ben kişisel olarak, parfümde cinsiyet ayrımına inanmıyorum ve bu şekilde düşünen bir ekiple çalışıyorum. O nedenle Lanu parfümlerinde kadın-erkek ayrımını göremeyeceğiz." Sözlerini iletti.

KOKUNUZ PARMAK İZİNİZDİR

Tuba Koca, "Parmak izi başta olmak üzere, her insanı birbirinden ayıran fizyolojik ve biyolojik farklılıkların olduğunu biliyoruz, aynı şekilde kokularda sizinle özdeştiğinde o sizin parmak iziniz gibi olmaktadır. Bu yüzden de sloganımız; "Kokunuz parmak iziniz olsun!" dedik. "Her insanın parmak izi birbirinden farklıyken, kokuları neden aynı olsun?" diyerek her kişi için ayrı ayrı tasarım yapıp, dünya üzerinde sadece sizde bulunacak, bir başkasında bulunmayacak bir parfüm tasarladık." Diye sözlerine devam etti.