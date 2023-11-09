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Uluslararası Eğitimciler Derneği Başkanı Yusuf Irmak: Kitap okumaya teşvik edecek yarışmanın kazananlarına 2 milyon TL’lik ödül dağıtılacak

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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Uluslararası Eğitimciler Derneği Başkanı Yusuf Irmak: Kitap okumaya teşvik edecek yarışmanın kazananlarına 2 milyon TL’lik ödül dağıtılacak

Eğitimin temel taşlarından biri olan kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek için harekete geçen dernekler, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yeni etkinliklere imza atıyor. Son olarak, Uluslararası Eğitimciler Derneği, 4 farklı kategoride kitap okuma yarışması düzenlediğini duyurdu. Dernek, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı yarışmanın sonunda 10 bin kişiye toplamda 2 milyon TL değerinde ödül dağıtacak.

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