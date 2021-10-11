2022 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kamuya personel atamasında kullanılan puanları belirlemek için bazı alanlarda KPSS sınavları gerçekleştiriliyor. İki yılda bir gerçekleştirilen lise mezunu yani ortaöğretim KPSS ile ön lisans KPSS için 2022 yılında başvuru alınacak. Peki, 2022 KPSS takvimi belli oldu mu? ÖSYM lise mezunu Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans KPSS başvuruları ne zaman? İşte haberin detayları...

2022 KPSS BAŞVURU TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

2022 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından 2022 yılına ilişkin sınav takvimi yayımlandığında KPSS başvuru ve sınav tarihleri de belli olacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.