Pedagojik formasyon 2021-2022 başvuru tarihi açıklandı mı? YÖK MEB pedagojik formasyon son durum...

Pedagojik formasyon son durum nedir? Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda yayımladığı pedagojik formasyon duyurusunun ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. MEB'den yapılan açıklamada, öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri öğrenildi. Peki, pedagojik formasyon 2021-2022 başvuru tarihi açıklandı mı? YÖK MEB pedagojik formasyona kimler başvurabilecek? İşte haberin detayları...

BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 pedagojik formasyon başvuru süreci ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. MEB tarafından takvim duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"YÖK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' güncellenmekte olup 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı, ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde programa ilişkin ayrıntılı açıklama yapılacaktır."