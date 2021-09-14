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Pedagojik formasyon 2021-2022 başvuru tarihi açıklandı mı? YÖK MEB pedagojik formasyon son durum...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2021
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Pedagojik formasyon 2021-2022 başvuru tarihi açıklandı mı? YÖK MEB pedagojik formasyon son durum...

Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde pedagojk formasyon ile ilgili son dakika açıklaması gelmişti. Bu gelişmelerin ardından pedagojik formasyon başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızad ele aldık. Peki, pedagojik formasyon 2021-2022 başvuru tarihi açıklandı mı? YÖK MEB pedagojik formasyona kimler başvurabilecek? İşte cevaplar...

Pedagojik formasyon son durum nedir? Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda yayımladığı pedagojik formasyon duyurusunun ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. MEB'den yapılan açıklamada, öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri öğrenildi. Peki, pedagojik formasyon 2021-2022 başvuru tarihi açıklandı mı? YÖK MEB pedagojik formasyona kimler başvurabilecek? İşte haberin detayları...

BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 pedagojik formasyon başvuru süreci ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. MEB tarafından takvim duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"YÖK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' güncellenmekte olup 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı, ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde programa ilişkin ayrıntılı açıklama yapılacaktır."

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğiyle açılan veya açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvurabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal ederek, MEB ve YÖK iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarıyla tamamlama koşulu getirdiği hatırlatıldı.

Ancak kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hiçbir yüksek öğretim kurumunda, öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programının açılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Talim ve Terbiye Kurulu, oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı 'Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri' şekilde genişletti."

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için alması gereken bir programdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okudukları bölüm sonrasında bu Pedagojik Formasyon eğitimi alarak yapabilirler.

Bu programda öğrencilere; Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilir.

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