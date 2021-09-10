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YKS 2021 ek tercihleri ne zaman? 2021 üniversite ikinci tercih kontenjan sayıları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.09.2021
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YKS 2021 ek tercihleri ne zaman? 2021 üniversite ikinci tercih kontenjan sayıları açıklandı mı?

YKS 2021 ek tercihleri ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ikinci tercihlere çevrildi. İstediği üniversiteye giremeyen öğrenciler ikinci tercihlerde istedikleri üniversiteleri listeye ekleyecek. İşte, YKS 2021 ek tercihleri ne zaman? 2021 üniversite ikinci tercih kontenjan sayıları açıklandı mı?

YKS 2021 ek tercihleri ne zaman? 2021 üniversite ikinci tercih kontenjan sayıları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlara ve taban puanları gözönüne alınarak yapılacak başvurularla ilgili açıklama merakla beklenirken bu kapsamda gözler "YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?" soruları yanıt aramaya başladı.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası gözler YKS ek yerleştirme tarihlerine çevrildi.

YKS ek tercihlerinin başlayacağı tarih ve YKS ek tercihleri boş kontenjanlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada ÖSYM Başkanı Aygün şunları söyledi: "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız." dedi. Kayıtlar 10 Eylül Cuma günü sona ereceği için ek tercih sürecinin de 11 veya 12 Eylül'de başlaması bekleniyor.

2021 YKS tercih kılavuzunda bulunan bilgilere göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanmış olan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ayrıca yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılmış olan genel yerleştirme sonunda boş kalan ya da kaydolmama sebebiyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak.

Merkezî yerleştirme uygulamasında bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirme için tekrar başvuramayacak.

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