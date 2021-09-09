Öğretmen atamalarında takvim belli oldu! Öğretmen atamaları takvimi son dakika! Öğretmen atamalarında başvurular ne zaman yapılacak?
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 15 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.Öğretmen atama başvuru tarihleri ne zaman? Atama sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğretmen adaylarının merakla beklediği açıklamayı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, öğretmenlere atama müjdesini vermişti.
"15 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA YAPACAĞIZ"
Başkan Erdoğan açıklamasında, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." demişti.
İŞTE YENİ TAKVİM
Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu. Buna göre; başvurular 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında alınacak, atanma sonuçları 31 Ocak 2022'de belli olacak.
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