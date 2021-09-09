Öğretmen atamalarında takvim belli oldu! Öğretmen atamaları takvimi son dakika! Öğretmen atamalarında başvurular ne zaman yapılacak?

"15 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA YAPACAĞIZ"

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." demişti.

İŞTE YENİ TAKVİM

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu. Buna göre; başvurular 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında alınacak, atanma sonuçları 31 Ocak 2022'de belli olacak.