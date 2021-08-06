Lise yerleştirmelerinde son gün! 2021 LGS 2. nakil başvuruları nasıl yapılır? MEB LGS 3. tercihler saat kaçta bitecek?

LGS 2. nakil başvuruları nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2021 yılına ilişkin LGS yerleştirmeleri tamamlanıyor. LGS ilk tercihlerin sona ermesinin ardından yerleştirmeye esas nakil tercihleri alınmaya başlandı. 1'inci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyenler ve okulunu değiştirmek isteyenler için 2. nakil süreci başladı. LGS 2. nakil tercihlerinde süreç bugün sona eriyor. Peki, 2021 LGS 2. nakil başvuruları nasıl yapılır? MEB LGS 3. tercihler saat kaçta bitecek? İşte cevaplar...

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2 Ağustos'ta başlayan LGS 2. nakil başvuruları 06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.