Lise yerleştirmelerinde son gün! 2021 LGS 2. nakil başvuruları nasıl yapılır? MEB LGS 3. tercihler saat kaçta bitecek?
LGS 2. nakil başvuruları saat kaçta bitiyor? 2 Ağustos'ta başlayan LGS 2. nakil tercihleri bugün sona erecek. Lise yerleştirmelerinde son aşama olan LGS 2. nakil tercih döneminin bitmesine saatler kala, henüz tercih yapamayan öğrencilerin bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2021 LGS 2. nakil başvuruları nasıl yapılır? MEB LGS 3. tercihler saat kaçta bitecek? İşte haberin detayları...
LGS 2. nakil başvuruları nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2021 yılına ilişkin LGS yerleştirmeleri tamamlanıyor. LGS ilk tercihlerin sona ermesinin ardından yerleştirmeye esas nakil tercihleri alınmaya başlandı. 1'inci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyenler ve okulunu değiştirmek isteyenler için 2. nakil süreci başladı. LGS 2. nakil tercihlerinde süreç bugün sona eriyor. Peki, 2021 LGS 2. nakil başvuruları nasıl yapılır? MEB LGS 3. tercihler saat kaçta bitecek? İşte cevaplar...
LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?
2 Ağustos'ta başlayan LGS 2. nakil başvuruları 06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.
LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
02-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 3. tercihleri sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.
Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminde nönce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır.
Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesiveya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihine kadart amamlanarak ilan edilecektir.
Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçeYatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 23-27 Ağustos 2021 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2021 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS )sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2021 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.
LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
2021 LGS 2. tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyenler için yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları alınacak. Bu kapsamda boş kontenjanlar ve taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek.
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