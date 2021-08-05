AÖL kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖL yeni kayıt tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise diploması almak isteyen vatandaşlar AÖL sınavlarına katılım sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava katılım sağlayacakları ilgilendiren duyuru yayımlandı. Adaylar yapması gereken tek şey ise kayıt yenileme işlemini yerine getirmek. İşte, AÖL kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖL yeni kayıt tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

AÖL EK SINAV TARİHLERİ

Açık öğretim lisesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı ek sınavına ait kayıt yenileme işlemleri 9-13 ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek sınav ise 16-20 ağustos 2021 tarihleri arasında online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.