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AÖL kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖL yeni kayıt tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021
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AÖL kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖL yeni kayıt tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

AÖL kayıt yenileme ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL için ek sınav tarihi duyuruldu. Açık Lise öğrencileri kayıt yenileme işlemi yaparak ek sınava katılabilecek. Pandemi döneminde Açık Lise sınavları 16-20 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapılacak. İşte, AÖL kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖL yeni kayıt tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

AÖL kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖL yeni kayıt tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise diploması almak isteyen vatandaşlar AÖL sınavlarına katılım sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava katılım sağlayacakları ilgilendiren duyuru yayımlandı. Adaylar yapması gereken tek şey ise kayıt yenileme işlemini yerine getirmek. İşte, AÖL kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖL yeni kayıt tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

AÖL EK SINAV TARİHLERİ

Açık öğretim lisesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı ek sınavına ait kayıt yenileme işlemleri 9-13 ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek sınav ise 16-20 ağustos 2021 tarihleri arasında online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

EK SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecektir.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

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