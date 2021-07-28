YKS başarı sıralaması son dakika açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sıralama nedir? ÖSYM son açıklamalar

YKS başarı sıralaması, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 yılına ilişkin üniversite sınavı 26-27 Haziran'da gerçekleştirilmiş, sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. ÖSYM tarafından sınavın sonuçları bugün erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler başarı sıralamasına çevrildi. Peki, YKS başarı sıralaması açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sıralama nedir? İşte haberin detayları...

YKS BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 YKS sınavına ilişkin istatistikler henüz açıklanmadı. Bu kapsamda başarı sıralaması da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2021 YKS TYT AYT ve YDT oturumlarının sonuçları 28 Temmuz'da açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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