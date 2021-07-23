KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları ayın kaçınca yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS'den bir üniversiteye yerleşecek yeterlikte puan kazanan öğrenciler şimdiden devlet yurt başvuru tarihleri hakkında inceleme yapıyor. Üst sınıflarda okuyan üniversite öğrencileri de KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu sorusuyla araştırmalarını hızlandırıyor.

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

YURTKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen KYK yurt başvuruları, ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.