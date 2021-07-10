AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2020-2021 3. dönem sınavları gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesi ile birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınava ilişkin itiraz süreci devam ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavları 3-7 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz süreci 12 Temmuz'da sona erecek. İtirazların tamamlanmasının ardınadn soru ve cevaplar erişime açılacak. Soru ve cevaplar ile sınav sonuçlarının net olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmiyor. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.