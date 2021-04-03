MSÜ sınavında kalem silgi verilecek mi? 2021 MSÜ sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav 4 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. MSÜ sınavına katılacak adaylar, sınavda bir aksilik yaşamamak için sınavın ayrıntnılarını araştırmaya başladı. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile birlikte adayların dikkat etmesi gerekenler konusunda detaylar açıklandı. Peki, 2021 MSÜ sınavı için gerekli belgeler neler? MSÜ'de kalem silgi verilecek mi? 2012 MSÜ sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler? İşte ayrıntılar...

KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

ÖSYM tarafından iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutular adaylara dağıtılacak.