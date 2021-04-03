ÖSYM açıkladı! MSÜ'de kalem silgi verilecek mi? 2021 MSÜ sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?
MSÜ'de kalem silgi verilecek mi? 2021 yılına ilişkin MSÜ sınavı 4 Nisan'da gerçekleştirilecek. Sınav öncesi heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar, sınavda herhangi bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırıyor. Peki, MSÜ'de kalem silgi verilecek mi? 2021 MSÜ sınavı için gerekli belgeler neler? İşte Milli Savunma Üniversite sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...
MSÜ sınavında kalem silgi verilecek mi? 2021 MSÜ sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav 4 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. MSÜ sınavına katılacak adaylar, sınavda bir aksilik yaşamamak için sınavın ayrıntnılarını araştırmaya başladı. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile birlikte adayların dikkat etmesi gerekenler konusunda detaylar açıklandı. Peki, 2021 MSÜ sınavı için gerekli belgeler neler? MSÜ'de kalem silgi verilecek mi? 2012 MSÜ sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler? İşte ayrıntılar...
KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
ÖSYM tarafından iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutular adaylara dağıtılacak.
KPSS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.
* Sınava giriş belgesi
* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır.
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
MSÜ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.