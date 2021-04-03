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Haberler Galeri MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2021 MSÜ yorumları | Milli Savunma Üniversitesi sınavınız nasıl geçti?

MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2021 MSÜ yorumları | Milli Savunma Üniversitesi sınavınız nasıl geçti?

MSÜ sınavı zor muydu? ÖSYM tarafından 81 ildeki 95 sınav merkezinde düzenlenen ve yüz binlerce adayın başvuru yaptığı MSÜ sınavı yarın gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 135 dakika süre verilecek. Sınava katılacak adaylar tarafından en çok merak edilenlerden biri de geçmiş tarihli sınav yorumları oldu. MSÜ'ye katılan adaylar ve yakınları sınav yorumlarını merak ediyor. Peki, MSÜ sınavı nasıl geçti? MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte 2021 MSÜ yorumları...

Giriş Tarihi: 03.04.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 12:04
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MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2021 MSÜ yorumları | Milli Savunma Üniversitesi sınavınız nasıl geçti?

MSÜ zor muydu, kolay mıydı? ÖSYM tarafından 2021 MSÜ sınavı yarın gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak MSÜ sınavında adaylar, soruları yanıtlamak için 135 dakika süre kullanacak. Sınav saati heyecanla beklenirken adaylar ve yakınları soruların zor olup olmadığını merak ediyor. MSÜ yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MSÜ sınavı nasıl geçti? MSÜ zor muydu, kolay mıydı? İşte 2021 MSÜ sınavı yorumları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2021 MSÜ yorumları | Milli Savunma Üniversitesi sınavınız nasıl geçti?

MSÜ SINAVLARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Askeri öğrenci adayı belirlemek için gerçekleştirilen MSÜ sınavına katılan adaylar, saat 10.15'te başlayacak MSÜ sınavına hazırlıklarını tamamladı. Bir önceki MSÜ sınavlarına katılan bazı adaylar sınavın zor olduğunu söylerken, genellikle sınavın kolay olduğu dile getirildi.

MSÜ'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

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MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2021 MSÜ yorumları | Milli Savunma Üniversitesi sınavınız nasıl geçti?

MSÜ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

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MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2021 MSÜ yorumları | Milli Savunma Üniversitesi sınavınız nasıl geçti?

2021 MSÜ TABAN PUANLAR KAÇ OLDU?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 yılına ilişkin MSÜ taban puanlar henüz açıklanmadı. Sonuçların ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu ile birlikte taban puanlar da belli olacak. ÖSYM tarafından 2021 MSÜ taban puanlar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

2020 yılında taban puanlar şu şekildeydi:

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MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2021 MSÜ yorumları | Milli Savunma Üniversitesi sınavınız nasıl geçti?