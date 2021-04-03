MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2021 MSÜ yorumları | Milli Savunma Üniversitesi sınavınız nasıl geçti?

MSÜ sınavı zor muydu? ÖSYM tarafından 81 ildeki 95 sınav merkezinde düzenlenen ve yüz binlerce adayın başvuru yaptığı MSÜ sınavı yarın gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 135 dakika süre verilecek. Sınava katılacak adaylar tarafından en çok merak edilenlerden biri de geçmiş tarihli sınav yorumları oldu. MSÜ'ye katılan adaylar ve yakınları sınav yorumlarını merak ediyor. Peki, MSÜ sınavı nasıl geçti? MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte 2021 MSÜ yorumları...