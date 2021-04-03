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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MSÜ soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! MSÜ soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 81 ildeki 95 sınav merkezinde gerçekleştirilen MSÜ sınavı saat 10.15'te başladı. Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verildi. Uzun zamandır sınava hazırlanan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, MSÜ soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Öİşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 03.04.2021 10:27 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 10:27
MSÜ sınav soruları ve cevapları ile sonuçların ne zaman erişime açılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) bugün gerçekleştiriliyor. Sınav saat 10.15'te başladı ve 135 dakika sürecek. Sınavın tamamlanması ile birlike sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Peki, MSÜ soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
2021 MSÜ sınavına ait soru ve cevaplar henüz yayımlanmadı. Sorular ve cevap anahtarının pazartesi günü erişime açılması bekleniyor. ÖSYM tarafından soru ve cevaplar ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
MSÜ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.
MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir: