MSÜ soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 81 ildeki 95 sınav merkezinde gerçekleştirilen MSÜ sınavı saat 10.15'te başladı. Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verildi. Uzun zamandır sınava hazırlanan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, MSÜ soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Öİşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 03.04.2021 10:27 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 10:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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