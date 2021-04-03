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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM giriş: MSÜ sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı! 2021 MSÜ sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM giriş: MSÜ sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı! 2021 MSÜ sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 MSÜ sınavına ilişkin giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı.Hazırlıklarını tamamlayan adaylar 4 Nisan'da sınava katılacaklar. Sınav öncesinde en çok araştırılanlar arasında sınav giriş belgesi oldu. Adayların sınava katılabilmesi için belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, ÖSYM giriş ile MSÜ sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı! 2021 MSÜ sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 03.04.2021 13:44
MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 81 ildeki 95 sınav merkezinde uygulanacak sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilecek. Adayların sınava katılabilmesi için sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, ÖSYM giriş ile MSÜ sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı! 2021 MSÜ sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ (BELGESİ) NASIL ÖĞRENİLİR?
2021-MSÜ adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN... 2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
2021 MSÜ sınavı, 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
MSÜ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.