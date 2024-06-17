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Katil İsrail askerlerine ölümcül pusu! Kassam Tugayları mayın tarlası hazırladı | İşte operasyondan saniye saniye görüntüler

El-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneybatısındaki Nablusi kavşağında katil İsrail askerlerinin bulunduğu zırhlı araca yönelik düzenlenen askeri operasyona ilişkin görüntü paylaştı. Videoda İsrail askeri aracının alana yaklaşması, ardından patlama ve sonrasında havan toplarıyla ağır bombardımana maruz kalması yer alıyor. İşte o anlar...

ahaber.com.tr AA
Giriş: 17.06.2024 10:19 Güncelleme: 17.06.2024 10:22
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Katil İsrail askerlerine ölümcül pusu! Kassam Tugayları mayın tarlası hazırladı | İşte operasyondan saniye saniye görüntüler

Kassamın, Telegram sayfasından "ölümcül pusu" diye nitelendirdiği operasyona ilişkin yayınladığı videoda, İsrail askerlerini taşıyan zırhlı aracın geçeceği güzergaha Kassam direnişçileri tarafından yerleştirilen patlayıcılardan oluşan "mayın tarlası" hazırlığı yakından görülüyor.

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Katil İsrail askerlerine ölümcül pusu! Kassam Tugayları mayın tarlası hazırladı | İşte operasyondan saniye saniye görüntüler

Kayıtlarda, İsrail askeri aracının alana yaklaşması, ardından patlama ve sonrasında havan toplarıyla ağır bombardımana maruz kalması yer alıyor.

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Katil İsrail askerlerine ölümcül pusu! Kassam Tugayları mayın tarlası hazırladı | İşte operasyondan saniye saniye görüntüler

Videoda, pusuya düşürülen askerleri kurtarmak için gelen İsrail askeri araçlarının olay yerini kamufle etmek için kullandığı gaz perdesi, ardından ölü ve yaralı askerlerin taşındığı helikopterlerin alana iniş görüntüleri bulunuyor.

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Katil İsrail askerlerine ölümcül pusu! Kassam Tugayları mayın tarlası hazırladı | İşte operasyondan saniye saniye görüntüler

"DÜŞMANA ACI VEREN DARBELERİMİZ DEVAM EDECEK"

Görüntü, Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin "Bulundukları her yerde düşmana acı veren darbelerimiz devam edecek." ifadesiyle sona eriyor.


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Katil İsrail askerlerine ölümcül pusu! Kassam Tugayları mayın tarlası hazırladı | İşte operasyondan saniye saniye görüntüler

İsrail ordusu, Kassam Tugaylarının cumartesi günü "Refah'ta karma ve nitelikli operasyon" olarak nitelendirdiği bir başka saldırısında 8 askerinin öldüğünü açıklamıştı.