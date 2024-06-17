17 Haziran 2024, Pazartesi
Katil İsrail askerlerine ölümcül pusu! Kassam Tugayları mayın tarlası hazırladı | İşte operasyondan saniye saniye görüntüler
El-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneybatısındaki Nablusi kavşağında katil İsrail askerlerinin bulunduğu zırhlı araca yönelik düzenlenen askeri operasyona ilişkin görüntü paylaştı. Videoda İsrail askeri aracının alana yaklaşması, ardından patlama ve sonrasında havan toplarıyla ağır bombardımana maruz kalması yer alıyor. İşte o anlar...
Giriş: 17.06.2024 10:19 Güncelleme: 17.06.2024 10:22
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