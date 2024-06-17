Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 140 kilodan 85 kiloya düştü! Değişimi sosyal medyayı salladı! 'Tanıyabilen var mı?'

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi oyuncularının değişimleriyle gündeme geliyor. Dizide Güllü Erhan karakteri ile hafızalara kazınan Erhan Ufak, verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Fazla kilolarından kurtulan oyuncu tam tamına 55 kilo verdi. Şimdilerde 85 kilo olan Ufak'ın fit görüntüsü ağızları açık bıraktı. İşte son hali...