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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 140 kilodan 85 kiloya düştü! Değişimi sosyal medyayı salladı! 'Tanıyabilen var mı?'

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi oyuncularının değişimleriyle gündeme geliyor. Dizide Güllü Erhan karakteri ile hafızalara kazınan Erhan Ufak, verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Fazla kilolarından kurtulan oyuncu tam tamına 55 kilo verdi. Şimdilerde 85 kilo olan Ufak'ın fit görüntüsü ağızları açık bıraktı. İşte son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 09:55
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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 140 kilodan 85 kiloya düştü! Değişimi sosyal medyayı salladı! ’Tanıyabilen var mı?’

Kült dizi Kurtlar Vadisi'nde Güllü Erhan rolüyle hafızalara kazınan Erhan Ufak, yıllar içindeki değişimiyle gündemde...

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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 140 kilodan 85 kiloya düştü! Değişimi sosyal medyayı salladı! ’Tanıyabilen var mı?’

Kurlar Vadisi'nde sempatik mafya olarak sevilen Erhan Ufak, fazla kilolarından kurtuldu.

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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 140 kilodan 85 kiloya düştü! Değişimi sosyal medyayı salladı! ’Tanıyabilen var mı?’

TAM TAMINA 55 KİLO VERDİ

140 kiloya kadar çıkan ünlü oyuncu 85 kiloya düştü. Oyuncu, fit halini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 140 kilodan 85 kiloya düştü! Değişimi sosyal medyayı salladı! ’Tanıyabilen var mı?’

Son halini görenler ,"Ne kadar değişmiş' , 'Tanıyamadık' gibi yorumlarda bulunuyor.

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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 140 kilodan 85 kiloya düştü! Değişimi sosyal medyayı salladı! ’Tanıyabilen var mı?’

5 Mayıs 1997 tarihinde dünyaya gelen Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi'nin film ve dizilerinde rol aldı. Ufak'ın yer aldığı projeler arasında Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Vatan, Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu, Nisan, Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu yer alıyor.