Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir'in meğer 5 kardeşi varmış! Yan yana gören ayırt edemiyor...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir evlendi mi? sorusu magazin gündemindeki yerini koruyor. Beril Pozam ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları hakkında bir iddia ortaya atıldı. Tüm bunların ardından Demir, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Dizide "Ferit" karakterine hayat veren yakışıklı oyuncunun kardeşlerini görenler ise şaştı kaldı. İşte Mert Ramazan Demir'in erkek kardeşleri...