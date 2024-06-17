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Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir'in meğer 5 kardeşi varmış! Yan yana gören ayırt edemiyor...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir evlendi mi? sorusu magazin gündemindeki yerini koruyor. Beril Pozam ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları hakkında bir iddia ortaya atıldı. Tüm bunların ardından Demir, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Dizide "Ferit" karakterine hayat veren yakışıklı oyuncunun kardeşlerini görenler ise şaştı kaldı. İşte Mert Ramazan Demir'in erkek kardeşleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 09:20 Güncelleme: 17.06.2024 09:20
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Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in meğer 5 kardeşi varmış! Yan yana gören ayırt edemiyor...

Yalı Çapkını dizisinin başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in evlendiği yönünde bir iddia ortaya çıktı. 2. Sayfa'nın haberine göre; ünlü çift hakkında çıkan haberler yalanlandı.

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Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in meğer 5 kardeşi varmış! Yan yana gören ayırt edemiyor...

Tüm bunların ardından Demir'in hayatı sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

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Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in meğer 5 kardeşi varmış! Yan yana gören ayırt edemiyor...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan dizide Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolleri paylaşıyor.

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Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in meğer 5 kardeşi varmış! Yan yana gören ayırt edemiyor...

Vanlı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları, sosyal medyada büyük yankı buldu. Demir'in kardeşleriyle olan benzerliği ise herkesi şoke etti.

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Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in meğer 5 kardeşi varmış! Yan yana gören ayırt edemiyor...

İşte Mert Ramazan Demir başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...