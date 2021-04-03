MSÜ puanı kaç yıl geçerli? 2021 MSÜ taban puanları kaç oldu? Milli Savunma Üniversitesi puan türleri nedir?

MSÜ taban puanları kaç oldu? 2021 MSÜ sınavı yarın gerçekleştirilecek. Uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, yarın sınavda ter dökecekler. Sınava geri sayım başlarken sonuçlar için de bekleyiş başladı. Sonuçlar öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, MSÜ puanının geçerlilik süresi ve taban puanları oldu. Peki, MSÜ puanı kaç yıl geçerli? 2021 MSÜ taban puanları kaç oldu? Milli Savunma Üniversitesi puan türleri nedir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 03.04.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 12:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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