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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MSÜ puanı kaç yıl geçerli? 2021 MSÜ taban puanları kaç oldu? Milli Savunma Üniversitesi puan türleri nedir? MSÜ puanı kaç yıl geçerli? 2021 MSÜ taban puanları kaç oldu? Milli Savunma Üniversitesi puan türleri nedir? MSÜ taban puanları kaç oldu? 2021 MSÜ sınavı yarın gerçekleştirilecek. Uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, yarın sınavda ter dökecekler. Sınava geri sayım başlarken sonuçlar için de bekleyiş başladı. Sonuçlar öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, MSÜ puanının geçerlilik süresi ve taban puanları oldu. Peki, MSÜ puanı kaç yıl geçerli? 2021 MSÜ taban puanları kaç oldu? Milli Savunma Üniversitesi puan türleri nedir? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 03.04.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 12:05
MSÜ puanı kaç yıl geçerli? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayı Belirleme Sınavı yarın uygulanacak. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara cevaplamaları için 135 dakika süre verilecek. Şimdi ise gözler taban puanlara çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MSÜ puanı kaç yıl geçerli? 2021 MSÜ taban puanları kaç oldu? Milli Savunma Üniversitesi puan türleri nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR MSÜ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.
2021 MSÜ TABAN PUANLAR KAÇ OLDU?
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 yılına ilişkin MSÜ taban puanlar henüz açıklanmadı. Sonuçların ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu ile birlikte taban puanlar da belli olacak. ÖSYM tarafından 2021 MSÜ taban puanlar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
2020 yılında taban puanlar şu şekildeydi:
2020 MSÜ TABAN PUANLAR MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir: