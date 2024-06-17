Son dakika | Katil Netanyahu savaş kabinesini feshetti
Son dakika haberi... Siyonist devlet İsrail'in Başbakanı Netanyahu, savaş kabinesini feshetti. İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da istifa kararı aldığı belirtildi. Netanyahu, koalisyonunun aşırı sağcı ortaklarının kabineye dahil olma talepleriyle karşı karşıya kalmıştı. İşte detaylar...
Reuters haber ajansının İsrailli bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre Netanyahu, 7 Ekim saldırılarının başlamasıyla kurulan altı üyeli savaş kabinesini feshetti.
9 HAZİRAN SONRASI DİKKAT ÇEKEN KARAR
Kararın, Gantz ve Eisenkot'un 9 Haziran'da kabineden ayrıldıklarını açıklamasının ardından gelmesine dikkat çekiliyor.
NETANYAHU GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK
Netanyahu, bu gelişmelerin ardından koalisyonunun aşırı sağcı ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in savaş kabinesine dahil olma talepleriyle karşı karşıya kalmıştı.
Bu hamlenin ABD de dahil olmak üzere İsrail'in uluslararası ortaklarıyla arasındaki gerginliği artırması bekleniyordu.
Şimdi Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in de aralarında bulunduğu bir grup siyasetçi ile görüşmelere başlayacağı tahmin ediliyor.
İsrail'de savaş kabinesi üyesi Benny Gantz Başbakan Netanyahu'nun Gazze saldırılarındaki tutumunu eleştirmişti. Gantz, toplantıda savaş kabinesinin kabul etmesini istediği 6 maddelik eylem planını da açıklamıştı.
Söz konusu maddeler şöyle:
1) Rehineleri geri getirin
2) Hamas'ı tamamen yok edin, Gazze'deki kontrolü sağlayın
3) Gazze için Amerikalı, Avrupalı, Arap ve Filistinlileri içeren bir sivil yönetim mekanizması oluşturun
4) Hizbullah saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeyini terk eden İsraillileri evlerine geri gönderin
5) İran'a karşı Suudi Arabistan ile olan ilişkileri normalleştirin
6) Tüm İsraillilerin devlete hizmet edeceği ve ulusal çabaya katkıda bulunacağı [askeri/ulusal] hizmet için bir çerçeve benimseyin.
PEŞ PEŞE İSTİFA KARARLARI GELMİŞTİ...
İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8'inci ayında, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu. İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da istifa kararı aldığı belirtildi.
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