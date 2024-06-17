Son dakika | Katil Netanyahu savaş kabinesini feshetti

Şimdi Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in de aralarında bulunduğu bir grup siyasetçi ile görüşmelere başlayacağı tahmin ediliyor.

İsrail'de savaş kabinesi üyesi Benny Gantz Başbakan Netanyahu'nun Gazze saldırılarındaki tutumunu eleştirmişti. Gantz, toplantıda savaş kabinesinin kabul etmesini istediği 6 maddelik eylem planını da açıklamıştı.

Söz konusu maddeler şöyle:

1) Rehineleri geri getirin

2) Hamas'ı tamamen yok edin, Gazze'deki kontrolü sağlayın

3) Gazze için Amerikalı, Avrupalı, Arap ve Filistinlileri içeren bir sivil yönetim mekanizması oluşturun

4) Hizbullah saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeyini terk eden İsraillileri evlerine geri gönderin

5) İran'a karşı Suudi Arabistan ile olan ilişkileri normalleştirin

6) Tüm İsraillilerin devlete hizmet edeceği ve ulusal çabaya katkıda bulunacağı [askeri/ulusal] hizmet için bir çerçeve benimseyin.