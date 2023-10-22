İran'dan İsrail ve ABD'ye çok net uyarı: Her an her şey olabilir
Katil İsrail'den Gazze'deki sivillere yönelik şiddet her geçen gün farklı bir boyuta ulaşırken,İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını 'soykırım' olarak nitelendirerek, “Buradan açıkça ilan ediyorum, bugün bölge artık barut fıçısına dönmüş durumda. Soykırımın devam etmesi ve Gazze halkının göçe zorlanması gibi yanlış adımların hem bölge hem de savaş arayışında olanlar için acı sonuçları olacaktır” diyerek İsrail ve ABD'ye çok net uyarıda bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'da Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Güney Afrika Cumhuriyeti ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistinlilere yönelik insani yardımların ulaştırılması değerlendirildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti ile uluslararası ve bölgesel konularda fikir birliğine sahip olduklarını kaydeden Abdullahiyan, mevkidaşı ile Gazze'ye yönelik saldırılar ve yardım konularını konuştuklarını söyledi.
"BIDEN SİVİLLERİ BOMBALAYAN İSRAİL REJİMİNE DESTEK VERİYOR"
Abdullahiyan, İsrail'in bölgede ABD'nin 'vekil gücü' olarak bulunduğunu belirterek, "ABD Başkanı Biden, Tel Aviv'e giderek Hamas bahanesiyle Gazze'de hastaneleri, camileri, kiliseleri ve sivil yerleşim alanlarını bombalayan İsrail rejimine destek veriyor. Bu çok acı bir durum. Biden, Tel Aviv'de İsrail rejimine yüzlerce silah göndererek yardım edeceklerini açıklıyor. Bu, çok açık bir şekilde ABD'nin Filistinlilere karşı bir vekalet savaşı başlattığını gösteriyor" diye konuştu.
"BÖLGEDE HER AN HER ŞEY OLABİLİR"
Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını 'soykırım' olarak tanımlayarak, "Buradan açıkça ilan ediyorum, bugün bölge artık barut fıçısına dönmüş durumda. Soykırım devam etmesi ve Gazze halkının göçe zorlanması gibi yanlış adımların hem bölge hem de savaş arayışında olanlar için acı sonuçları olacaktır" ifadelerini kullandı. İsrail saldırılarının devam etmesi durumunda bölgede durumun kontrolden çıkacağı uyarısını yapan Abdullahiyan, "İsrail ve ABD'yi uyarıyorum, soykırıma ve savaş suçlarına devam ederlerse bölgede her an her şey olabilir ve durum kontrolden çıkabilir" dedi.
"İSRAİL, FİLİSTİNLİLER TARAFINDAN YOK EDİLECEK"
İran Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Tuğgeneral Abdülrahim Musevi ise, Tahran'da düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Hamas'ın düzenlediği El Aksa Tufanı Operasyonu'nun İran tarafından planlanmadığını belirterek, "Eğer bu bizim işimiz olsaydı İran-Irak savaşındaki herhangi bir askeri operasyonunuzun daha yeni bir versiyonu olarak gerçekleşirdi. İsrail, doğrudan Filistinliler tarafından ağır bir darbe aldı ve bunu sindirebilmiş değil. İsrail Filistinliler tarafından yok edilecek" ifadelerini kullandı.
İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 19 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.
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