İran’dan İsrail ve ABD’ye çok net uyarı: Her an her şey olabilir

"BÖLGEDE HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını 'soykırım' olarak tanımlayarak, "Buradan açıkça ilan ediyorum, bugün bölge artık barut fıçısına dönmüş durumda. Soykırım devam etmesi ve Gazze halkının göçe zorlanması gibi yanlış adımların hem bölge hem de savaş arayışında olanlar için acı sonuçları olacaktır" ifadelerini kullandı. İsrail saldırılarının devam etmesi durumunda bölgede durumun kontrolden çıkacağı uyarısını yapan Abdullahiyan, "İsrail ve ABD'yi uyarıyorum, soykırıma ve savaş suçlarına devam ederlerse bölgede her an her şey olabilir ve durum kontrolden çıkabilir" dedi.