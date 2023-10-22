İran’dan İsrail ve ABD’ye çok net uyarı: Her an her şey olabilir

"İSRAİL, FİLİSTİNLİLER TARAFINDAN YOK EDİLECEK"

İran Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Tuğgeneral Abdülrahim Musevi ise, Tahran'da düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Hamas'ın düzenlediği El Aksa Tufanı Operasyonu'nun İran tarafından planlanmadığını belirterek, "Eğer bu bizim işimiz olsaydı İran-Irak savaşındaki herhangi bir askeri operasyonunuzun daha yeni bir versiyonu olarak gerçekleşirdi. İsrail, doğrudan Filistinliler tarafından ağır bir darbe aldı ve bunu sindirebilmiş değil. İsrail Filistinliler tarafından yok edilecek" ifadelerini kullandı.