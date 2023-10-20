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Haberler Galeri Rusya ABD gemilerini vurur mu? 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Putin'in açıklamaları ne anlama geliyor? Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi

Rusya ABD gemilerini vurur mu? 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Putin'in açıklamaları ne anlama geliyor? Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi

Hamas ve katil İsrail arasındaki çatışmalar sürerken ABD'nin Doğu Akdeniz'e donanma gemilerini göndermesine Rusya'dan misilleme geldi. Diğer yandan Rusya lideri Putin ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerine de cevap verdi. ABD her yerde hedef mi? Rusya ABD gemilerini vurur mu? Putin'in açıklamaları ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Koordinatörü Orhan Sali ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 20.10.2023 17:53 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 17:54
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Rusya ABD gemilerini vurur mu? 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Putin’in açıklamaları ne anlama geliyor? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e ziyaret gerçekleştirdi. Putin, Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katıldı.

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Rusya ABD gemilerini vurur mu? 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Putin’in açıklamaları ne anlama geliyor? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

ABD'nin uçak gemilerini hedef alan Rusya lideri, bin kilometre menzilli Kinjal Füzeleriyle ilgili konuştu.

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Rusya ABD gemilerini vurur mu? 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Putin’in açıklamaları ne anlama geliyor? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

PUTİN'DEN ABD'YE GÖZDAĞI

Putin Kinjal ile donatılmış MIG-31 savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde, Doğu Akdeniz krizi nedeniyle savaş nöbeti tutmaya başlayacağını açıkladı.

Putin, "Rus Hava Kuvvetleri benim emrimle birlikte Karadeniz üzerinde kalıcı olarak bir devriyeye başlayacak. MIG-31 savaş uçaklarımız Kinjal sistemleriyle donatılmış durumda. 1000 kilometreden fazla menzile sahip oldukları biliniyor." ifadelerini kullandı.

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Rusya ABD gemilerini vurur mu? 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Putin’in açıklamaları ne anlama geliyor? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

Rus askeri gözlemciler; kararın ABD'nin Lübnan ve Suriye'ye müdahalesinden endişe edildiği için alındığını dile getirdi.

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Rusya ABD gemilerini vurur mu? 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Putin’in açıklamaları ne anlama geliyor? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

Putin Gazze'deki hastane saldırısyla ilgili de "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket" yorumunu yaptı.

Üstelik insani amaçlı bir tesiste yaşandı. Bunun çatışmanın en kısa sürede sonlandırılması gerektiğine yönelik bir sinyal olmasını umuyorum. Her koşulda meseleyi temasların ve müzakerelerin başlayabileceği noktaya getirmeliyiz"