Rusya ABD gemilerini vurur mu? 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Putin’in açıklamaları ne anlama geliyor? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

Putin Gazze'deki hastane saldırısyla ilgili de "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket" yorumunu yaptı.

Üstelik insani amaçlı bir tesiste yaşandı. Bunun çatışmanın en kısa sürede sonlandırılması gerektiğine yönelik bir sinyal olmasını umuyorum. Her koşulda meseleyi temasların ve müzakerelerin başlayabileceği noktaya getirmeliyiz"