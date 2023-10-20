HaberlerGaleriRusya ABD gemilerini vurur mu? 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Putin'in açıklamaları ne anlama geliyor? Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi
Rusya ABD gemilerini vurur mu? 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Putin'in açıklamaları ne anlama geliyor? Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi
Hamas ve katil İsrail arasındaki çatışmalar sürerken ABD'nin Doğu Akdeniz'e donanma gemilerini göndermesine Rusya'dan misilleme geldi. Diğer yandan Rusya lideri Putin ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerine de cevap verdi. ABD her yerde hedef mi? Rusya ABD gemilerini vurur mu? Putin'in açıklamaları ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Koordinatörü Orhan Sali ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.