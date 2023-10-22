Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor! Çin’den ABD’ye gözdağı: Doğu Akdeniz’e 6 savaş gemisi gidiyor

TÜRKİYE'DEN NAVTEX İLANI

Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de fiili atış eğitimlerinin yapılacağı faaliyet için denizcilik bildiriminde bulundu. 13 Ekim'de Antalya İstasyonu'ndan yayımlanan NAVTEX mesajında, "Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN: SENİN NE İŞİN VAR ORADA?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e desteğini açıklayarak bölgeye savaş gemileri gönderen ABD'ye tepki göstermişti.

Gazze'nin elektriğinin, suyunun kesilmesinin İnsan Hakları'na aykırı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Şimdi ne diyorlar ABD uçak gemisi gönderiyor. E Bay Amerika. Amerika nere? İsrail Filistin nere.. Ne işin var senin orada! Amerika gibi bir ülkeye barışa tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır?" demişti.