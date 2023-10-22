Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! Çin'den ABD'ye gözdağı: Doğu Akdeniz'e 6 savaş gemisi gidiyor
Soykırımcı İsrail'in ABD'nin de desteğini almasıyla Gazze'de katliamı her geçen gün tırmanarak devam ediyor. Özellikle ABD uçak gemisi ve asker göndermesiyle bölgedeki ateşe körükle giderken Çin'den sert bir hamle geldi. Çin Deniz Kuvvetleri Orta Doğu'da 6 savaş gemisi konuşlandırdı.
Katil İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamının ardı arkası kesilmezken, Orta Doğu'da gerilim yükselmeye devam ediyor.
ABD'nin soykırımcılara karşı desteği dünya çapında büyük tepki buluyor. Amerika Başkanı Biden'ın İsrail'e desteği ve bölgeye çok sayıda modern teçhizat göndermesinin ardından Çin Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'e 6 adet savaş gemisi konuşlandıracağını duyurdu.
ABD İSRAİL' E DESTEK İÇİN BÖLGEYE GÖNDERDİ
ABD'nin 100 bin tonluk en modern uçak gemisi USS Gerald R.Ford, yanında dört muhrip ve bir kruvazör ile birlikte İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderilmişti.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in emriyle USS Eisenhower uçak gemisinin de Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurmuştu.. CENTCOM, USS Esienhower'ın daha önce bölgeye giden USS Gerald R. Ford uçak gemisine katılacağını belirtilmişti.
TÜRKİYE'DEN NAVTEX İLANI
Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de fiili atış eğitimlerinin yapılacağı faaliyet için denizcilik bildiriminde bulundu. 13 Ekim'de Antalya İstasyonu'ndan yayımlanan NAVTEX mesajında, "Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN: SENİN NE İŞİN VAR ORADA?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e desteğini açıklayarak bölgeye savaş gemileri gönderen ABD'ye tepki göstermişti.
Gazze'nin elektriğinin, suyunun kesilmesinin İnsan Hakları'na aykırı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Şimdi ne diyorlar ABD uçak gemisi gönderiyor. E Bay Amerika. Amerika nere? İsrail Filistin nere.. Ne işin var senin orada! Amerika gibi bir ülkeye barışa tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır?" demişti.
İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.
İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 13 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.
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