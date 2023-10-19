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Haberler Galeri Türkiye'den NAVTEX, atışlı tatbikatlar... Rusya'dan ABD'ye Kinjal Hipersonik Füze gözdağı... Kıyamet savaşı senaryosu mu? Perde arkasını anlattı

Türkiye'den NAVTEX, atışlı tatbikatlar... Rusya'dan ABD'ye Kinjal Hipersonik Füze gözdağı... Kıyamet savaşı senaryosu mu? Perde arkasını anlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki uçak gemisini İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'de konuşlandıran ABD'ye mesaj verdi. Çin'de konuşan Putin, "Bu bir tehdit değil, sadece bir hatırlatma. Karadeniz üzerinde kalıcı devriyeye başlayacak uçaklarımız Kinjal sistemiyle donatılmış durumda. 1000 kilometreden fazla menzile sahip oldukları biliniyor." ifadelerini kullandı. Kinjal Hipersonik Füzesi nedir? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 19.10.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 17:20
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Türkiye’den NAVTEX, atışlı tatbikatlar... Rusya’dan ABD’ye Kinjal Hipersonik Füze gözdağı... Kıyamet savaşı senaryosu mu? Perde arkasını anlattı

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e ziyaret gerçekleştirdi. Putin, Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katıldı.

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Türkiye’den NAVTEX, atışlı tatbikatlar... Rusya’dan ABD’ye Kinjal Hipersonik Füze gözdağı... Kıyamet savaşı senaryosu mu? Perde arkasını anlattı

ABD'nin uçak gemilerini hedef alan Rusya lideri, bin kilometre menzilli Kinjal Füzeleriyle ilgili konuştu.

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Türkiye’den NAVTEX, atışlı tatbikatlar... Rusya’dan ABD’ye Kinjal Hipersonik Füze gözdağı... Kıyamet savaşı senaryosu mu? Perde arkasını anlattı

PUTİN'DEN ABD'YE GÖZDAĞI

Putin Kinjal ile donatılmış MIG-31 savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde, Doğu Akdeniz krizi nedeniyle savaş nöbeti tutmaya başlayacağını açıkladı.

Putin, "Rus Hava Kuvvetleri benim emrimle birlikte Karadeniz üzerinde kalıcı olarak bir devriyeye başlayacak. MIG-31 savaş uçaklarımız Kinjal sistemleriyle donatılmış durumda. 1000 kilometreden fazla menzile sahip oldukları biliniyor." ifadelerini kullandı.

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Türkiye’den NAVTEX, atışlı tatbikatlar... Rusya’dan ABD’ye Kinjal Hipersonik Füze gözdağı... Kıyamet savaşı senaryosu mu? Perde arkasını anlattı

Rus askeri gözlemciler; kararın ABD'nin Lübnan ve Suriye'ye müdahalesinden endişe edildiği için alındığını dile getirdi.

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Türkiye’den NAVTEX, atışlı tatbikatlar... Rusya’dan ABD’ye Kinjal Hipersonik Füze gözdağı... Kıyamet savaşı senaryosu mu? Perde arkasını anlattı

Putin Gazze'deki hastane saldırısyla ilgili de "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket" yorumunu yaptı.

Üstelik insani amaçlı bir tesiste yaşandı. Bunun çatışmanın en kısa sürede sonlandırılması gerektiğine yönelik bir sinyal olmasını umuyorum. Her koşulda meseleyi temasların ve müzakerelerin başlayabileceği noktaya getirmeliyiz"