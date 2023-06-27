Rusya'daki kriz sona erdi! Putin'den beklenen açıklama geldi: İç savaşı fiilen durdurduk
Rus paralı asker grubu Wagner’in başlattığı silahlı isyanın bastırılmasının ardından ulusa seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler" ifadelerini kullanarak, "Wagner grubu savaşçılarının büyük kısmının da halkına ve devletine sadık birer vatansever olduğunu biliyorduk" dedi. Gelen son dakika bilgisine göre; Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Wagner Grubu ekipmanlarını Savunma Bakanlığı'na teslim etmeye hazırlanıyor." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Wagner liderini taşıdığı belirtilen uçağın lokasyonu belli oldu. Wagner isyanı sonrası ikinci kez kameralar karşına çıkan Putin, darbe girişimi sonra net mesaj verdi. Putin, "iç savaşı fiilen durduk" dedi
Wagner isyanı sonrası ikinci kez kameralar karşına çıkan Putin, darbe girişimi sonra net mesaj verdi. "İç savaşı fiilen durduk" diyen Putin, "İsyanı durdurmak için Ukrayna'daki askerlerimizi çekmeyi düşünmedik" açıklamasında bulundu.
"BİRLİKLERİMİZİ CEPHEDEN ÇEKMEDİK"
Wagner'in hedefindeki Savunma Bakanı Şoygu ile birlikte meydandakilere seslenen Putin konuşmasında, "Ordu ve halk isyancıların yanında olmadı. İsyanı bastırmak için Ukrayna'da savaşan birlikleri çekme ihtiyacı duymadık. Halkımız ve ordumuz isyancıların yanında yer almadı" dedi.
GELEN SON DAKİKA BİLGİSİ
Rusya Savunma Bakanlığı, darbe girişimine kalkışan Wagner grubunun geri çekildikten sonra yeni bir adıma daha hazır olduğunu vurguladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Wagner Grubu ekipmanlarını Savunma Bakanlığı'na teslim etmeye hazırlanıyor." ifadelerine yer verildi.
200 KİLOMETRE KALA DURDULAR
Rusya ve Wagner arasındaki kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü. Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu.
Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi.
EKİPMANLAR TESLİM EDİLECEK
Rusya'daki kriz az hasar ile atlatılırken Wagner'in akıbeti ile ilgili yeni bir açıklama geldi.
AFP'de yer alan Son Dakika gelişmesine göre, Rusya, Wagner aleyhindeki suçlamaları düşürme kararı aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı ise paralı asker grubunun silahlarını orduya teslim edeceğini açıkladı.
ÖZEL JET SABAH 07:40'TA İNDİ
Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi.
Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu.
Prigojin'in Belarus'a gideceği ve hakkındaki suçlamaların düşürüleceği açıklanmıştı. Ancak Wagner liderinin isyandan beri görünmemesi 'Yevgeny Prigozhin nerede' sorusunun sorulmasına yol açtı.
Uçuş takip sitesi Flight Radar'dan elde edilen veriler sonrası Prigojin'in Belarus'a ulaştığı öne sürüldü.
Flight Radar verileri jetin Belarus'un başkenti Minsk'e vardığını gösteriyor.
Söz konusu verilere göre, RA-02795 numaralı Embraer Legacy 600 iş jeti yerel saatle 7.40'ta Minsk'e ulaştı.
Wagner isyanına karşı sergilenen sivil dayanışmanın her türlü şantaj ve iç huzursuzluk girişiminin başarısızlığa mahkum olduğunu gösterdiğini vurgulayan Putin, "Halk, partiler, dini kuruluşlar, tüm toplum anayasal düzeni koruma konusunda sağlam tavır sergiledi. Vurgulamak isterim ki olayların en başından itibaren ortaya çıkan tehdidin etkisiz hale getirilmesi, anayasal düzenin, vatandaşlarımızın can ve güvenliğinin korunması için gerekli tüm kararlar beklemeksizin alındı" diye konuştu.
"SİLAHLI İSYAN HER HALÜKARDA BASTIRILACAKTI"
Wagner savaşçılarının girişimlerinin Ukrayna'ya fayda sağladığını aktaran Putin, "Silahlı isyan her halükarda bastırılacaktı. İsyanın organizatörlerinin, yeterliliğini yitirmesine rağmen bunu anlamaması imkansızdı. Onlar her şeyi anlıyordu, şu anda muazzam bir dış tehditle, dışarıdan gelen benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya olan ülkeyi bölmeye ve zayıflatmaya yönelik suç eylemlerini başlatmış olduklarını da. Cephede 'geriye bir adım bile atmayız' sözleri ile arkadaşlarımız ölürken, isyanın organizatörleri, kendi ülkelerine, halkına ihanet ederek, suça sürükledikleri kişilere de ihanet etti. Onlara yalan söyledi, ateş altında aynı tarafta olan insanlara ateş etmeleri için onları ölüme itti" dedi.
"RUSYA'NIN DÜŞMANLARI DA BATILI HAMİLERİ DE BU SONUCU BEKLEDİ"
İsyanın Batılıların ve Ukrayna'nın işine yarayacağını ancak bunun boşa çıktığını ifade eden Putin, "Rusya'nın düşmanları da, Kiev'deki neo-Naziler de, Batılı hamileri de, her türlü vatan haini de tam olarak böyle bir sonuç bekledi, kardeş kardeşi öldürsün. Rusya'nın askerlerinin birbirlerini öldürmelerini, askerlerin ve sivillerin ölmelerini, sonuçta Rusya'nın kaybetmesini ve toplumumuzun bölünüp kanlı iç çekişmelerde boğulmasını istediler. Onlar, cephede ve sözde karşı taarruz sırasındaki başarısızlıklarının intikamını almayı hayal ederek ellerini ovuşturdu ancak hesapları yanlış çıktı. İsyancıların yolunu kesen, görevine, yeminine ve halkına sadık kalan tüm askerlerimize, güvenlik güçleri ve özel servisler mensuplarına teşekkür ediyorum. Ölen kahraman pilotların cesareti, fedakarlığı, Rusya'yı trajik ve yıkıcı sonuçlara karşı korudu" dedi.
"WAGNER KOMUTANLARINA VE SAVAŞÇILARINA TEŞEKKÜR EDERİM"
İsyana katılmayan veya isyandan geri dönen Wagner savaşçılarına da teşekkür eden Putin, "Bununla birlikte Wagner grubu savaşçılarının büyük kısmının da halkına ve devletine sadık birer vatansever olduğunu biliyorduk. Bunu, Donbass ve Novorossiya'yı özgürleştirme sürecinde savaş meydanında cesaretleriyle sergilediler. Onları, ülke ve geleceği için omuz omuza savaştıkları silah kardeşlerine karşı gözü kapalı kullanmaya çalıştılar. Bu yüzden olayların en başından itibaren, doğrudan verdiğim talimatla, kan dökülmesini önlemeye yönelik adımlar atıldı. Bunun için zamana ihtiyaç vardı. Hata yapanlara, fikirlerini değiştirmeleri, yaptıklarının toplum tarafından reddedildiğini ve içine çekildikleri maceranın Rusya için, devletimiz için ne kadar trajik, yıkıcı sonuçlara açabileceğini anlamaları için şans verdik. Tek doğru karar veren, kardeş katliamına izin vermeyen, son çizgide duran Wagner grubu asker ve komutanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"YA SÖZLEŞME İMZALAYACAKLAR YA DA BELARUS'A GİDECEKLER"
Wagner savaşçılarına seslenen Putin, "Bugün, Savunma Bakanlığıyla ya da başka kolluk kuvvetleriyle sözleşme imzalayarak hala Rusya'ya hizmet etme, evlerinize ve ailelerinize dönme şansınız var. İsteyense Belarus'a gidebilir. Verdiğim sözü tutacağım. Her birinizin Seçim şansı var fakat eminim ki bu karar, trajik bir hata yaptığının farkına varmış bir Rus askerinin vereceği türden bir karar olacak. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya, duruma barışçıl çözüm bulma çabalarından ve katkısından dolayı teşekkür ediyorum. Ama tekrar ediyorum, bu günlerde belirleyici rolü vatandaşların vatanseverliği, tüm Rusya toplumunun birleşmesi oynadı. Bu destek, vatanımız için en zor sınavı birlikte geçme fırsatını verdi. Size teşekkür ediyorum" dedi.
PUTİN, KREMLİN SARAYI'NDA KRİTİK İSİMLERLE BİR ARAYA GELDİ
Putin, ulusa sesleniş konuşmasının ardından Kremlin Sarayı'nda kritik isimlerle bir araya geldi. Toplantıya, Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Antonio Viano, Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Ulusal Muhafızlar Birliği Direktörü Viktor Zolotov ve Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrykin katıldı.
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