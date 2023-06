Rusya’daki kriz sona erdi! Putin’den beklenen açıklama geldi: İç savaşı fiilen durdurduk

Wagner isyanına karşı sergilenen sivil dayanışmanın her türlü şantaj ve iç huzursuzluk girişiminin başarısızlığa mahkum olduğunu gösterdiğini vurgulayan Putin, "Halk, partiler, dini kuruluşlar, tüm toplum anayasal düzeni koruma konusunda sağlam tavır sergiledi. Vurgulamak isterim ki olayların en başından itibaren ortaya çıkan tehdidin etkisiz hale getirilmesi, anayasal düzenin, vatandaşlarımızın can ve güvenliğinin korunması için gerekli tüm kararlar beklemeksizin alındı" diye konuştu.

"SİLAHLI İSYAN HER HALÜKARDA BASTIRILACAKTI"

Wagner savaşçılarının girişimlerinin Ukrayna'ya fayda sağladığını aktaran Putin, "Silahlı isyan her halükarda bastırılacaktı. İsyanın organizatörlerinin, yeterliliğini yitirmesine rağmen bunu anlamaması imkansızdı. Onlar her şeyi anlıyordu, şu anda muazzam bir dış tehditle, dışarıdan gelen benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya olan ülkeyi bölmeye ve zayıflatmaya yönelik suç eylemlerini başlatmış olduklarını da. Cephede 'geriye bir adım bile atmayız' sözleri ile arkadaşlarımız ölürken, isyanın organizatörleri, kendi ülkelerine, halkına ihanet ederek, suça sürükledikleri kişilere de ihanet etti. Onlara yalan söyledi, ateş altında aynı tarafta olan insanlara ateş etmeleri için onları ölüme itti" dedi.