Putin kime ne mesaj verdi? Rusya'da son durum ne?

Rusya'da Wagner krizinde çözüm sağlandı. Peki Prigojin Belarus'a ne zaman gidecek? Lavrov'un Wagner Afrika'da faaliyetlerini sürdürecek açıklaması ne anlama geliyor? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Ergenekon Savrun konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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