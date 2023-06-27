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Putin kime ne mesaj verdi? Rusya'da son durum ne?

A Haber
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Giriş: 27.06.2023 10:40
Rusya'da Wagner krizinde çözüm sağlandı. Peki Prigojin Belarus'a ne zaman gidecek? Lavrov'un Wagner Afrika'da faaliyetlerini sürdürecek açıklaması ne anlama geliyor? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Ergenekon Savrun konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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