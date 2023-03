Karadeniz’de sıcak saatler! Rusya ABD İHA’sını düşürdü uyarı geçikmedi | Konumu sır gibi saklanıyor... Dünyanın gözü Türkiye’de

Vladimir Putin'in saldırı emri vermesiyle NATO'nun doğu kanadındaki ülkelere on binlerce asker konuşlandıran ABD, işgale direnen Ukrayna'ya ise on milyarlarca dolarlık silah gönderdi. ABD'nin Ukrayna'ya sunduğu destek yalnızca silah değildi. Bütün istihbarat potansiyelini sahaya süren Pentagon, sık sık Karadeniz semalarında casus uçaklar uçurdu.

Geçen hafta, Karadeniz üstünde sıra dışı bir uçuş kaydedildi. ABD ordusuna ait bir RQ-4B Global Hawk, Sinop ve Sivastopol arasında garip manevralar yaptı. Uçuş takip sistemi Flightradar24'e yansıyan manevralarda, Amerikan insansız hava aracının Karadeniz'in tam ortasında defalarca doğu-batı yönünde seyrettiği görüldü.

Aynı insansız uçak, bir gün sonra sabah saatlerinde İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'ndan havalanıp doğuya yöneldi. Yunanistan'ın üstünden geçip Kuzey Ege'ye ulaşan RQ-4B Global Hawk, sabah saatlerinde Flightradar24'te canlı olarak en fazla takip edilen araçtı ve Bulgaristan hava sahasından Karadeniz'e doğru uçtu.