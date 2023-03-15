Karadeniz’de sıcak saatler! Rusya ABD İHA’sını düşürdü uyarı geçikmedi | Konumu sır gibi saklanıyor... Dünyanın gözü Türkiye’de

Rus haber televizyonları ve internet siteleri yalnızca Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasını yorumsuz halde verirken, Batı medyasında Türkiye'yi de yakından ilgilendiren detaylar var.

NEW YORK TIMES: SALDIRI TAM OLARAK BİR KAZA DEĞİLDİ

New York Times'a konuşan Amerikalı yetkililer, son olayın Rusya'nın daha agresif bir döneme geçtiğinin işaretçisi olmadığı görüşünde. Gazeteye konuşan bir ABD'li yetkili, İHA'nın düşürülüşünün Rusya tarafından planlanmış bir satranç hamlesi olmadığını düşünüyor. Diğer yetkililer de bu olayın, ABD ve NATO'nun gözetleme uçaklarını taciz etmeye yönelik daha büyük bir stratejinin başlangıç vuruşu olmadığı görüşünde. Ancak New York Times'ın makalesi şöyle devam ediyor:

"İHA'ya yapılan saldırı tam olarak bir kaza değildi. Örneğin aracın önüne benzin dökmek kasıtlı yapılmış bir hareket. Ancak ABD'li yetkililer, Rusların İHA'nın pervanesini kasıtlı olarak koparmadığını düşünüyor çünkü bu sadece İHA'nın değil, Rus Su-27'sinin de düşmesine neden olabilecek riskli bir hareketti. Üst düzey Amerikalı yetkililer aylardır Karadeniz üzerinde bir olayın ya da iletişimsizliğin daha büyük bir soruna yol açmasından endişe ediyordu. Rus jetleri Karadeniz üzerinde sıklıkla ABD ve müttefiklerinin uçaklarının yolunu kesiyor. Amerikalı yetkililer bu olayların çoğunun profesyonelce ele alındığını söylüyor."

WSJ: ULAŞMAK TÜRKİYE'NİN YASAĞI NEDENİYLE ZOR OLABİLİR

Wall Street Journal ise düşen İHA'nın ABD tarafından 'kurtarılmasının' pek de mümkün olmadığına dikkat çekiyor: