Karadeniz’de sıcak saatler! Sinop ve Sivastopol arasında uçtu: Rotası tahmin edilemiyor

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, "Bugün enerji kaybının, Zaporijya için durumun ne kadar kırılgan ve tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi" deyip ekledi: "Her seferinde bir zar atıyoruz. Bunun defalarca devam etmesine izin vermemiz durumunda, bir gün şansımız tükenecek." Grossi, Perşembe günü sabah saatlerinde tesisin korunması için uluslararası bir taahhüt verilmesini istemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Mart tarihinde onlarca gönüllünün Ukrayna topraklarından Rus Bryansk şehrine girip düzenlediği baskına misillemede bulunulduğunu duyurdu. Misillemede Kinzhal (Hançer) hipersonik füzeleri de ateşlendi, ocak ayının sonundan bu yana gerçekleştirilen en büyük Rus saldırısı olarak kayıtlara geçti. Füzeler, daha önceki saldırılarda olduğu gibi kritik enerji tesislerini ve sivil binaları vurdu.