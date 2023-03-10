Karadeniz'de sıcak saatler! Sinop ve Sivastopol arasında uçtu: Rotası tahmin edilemiyor
Dünya Rusya tarafından ateşlenen ses hızının 10 katına ve saatte 12 bin kilometre hıza çıkabilen hipersonik füzeye odaklanmışken Karadeniz semalarında dikkat çeken bir İHA vardı. Rotası tahmin edilemeyen Amerikan insansız uçağı RQ-4B Global Hawk, halihazırda en çok takip edilen uçak...
Dokuz kişinin hayatını kaybettiği füze yağmuru, Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santralı olan Zaporijya'da saatler süren elektrik kesintisine neden oldu. Nükleer enerji santrallarının nükleer erimeyi önlemek için soğutma sistemlerinin sürekli çalışması, bunun için de santrallara aralıksız elektrik enerjisi sağlanması gerekiyor. Zaporijya'daki sorun daha sonra giderilse de, son tehdit nükleer felaket kaygılarını bir kez daha körükledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, "Bugün enerji kaybının, Zaporijya için durumun ne kadar kırılgan ve tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi" deyip ekledi: "Her seferinde bir zar atıyoruz. Bunun defalarca devam etmesine izin vermemiz durumunda, bir gün şansımız tükenecek." Grossi, Perşembe günü sabah saatlerinde tesisin korunması için uluslararası bir taahhüt verilmesini istemişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Mart tarihinde onlarca gönüllünün Ukrayna topraklarından Rus Bryansk şehrine girip düzenlediği baskına misillemede bulunulduğunu duyurdu. Misillemede Kinzhal (Hançer) hipersonik füzeleri de ateşlendi, ocak ayının sonundan bu yana gerçekleştirilen en büyük Rus saldırısı olarak kayıtlara geçti. Füzeler, daha önceki saldırılarda olduğu gibi kritik enerji tesislerini ve sivil binaları vurdu.
Ukrayna ordusu, 34 seyir füzesinin ve dört de İran yapımı insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Ancak yetkililer, Kinzhal (Hançer) balistik füzeleri, Kh-22 gemisavar füzeleri ve S-300 uçaksavar füzelerini ise imha edemediklerini aktardı. Ukrayna hava kuvvetleri sözcüsü, "Bu büyük bir saldırıydı ve ilk defa bu kadar çok farklı türde füze kullanıldı. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı" dedi.
Füze yağmurunda Rus ordusunun altı adet Kinzhal fırlattığı biliniyor. Havadan ateşlenen Khinzal hipersonik füzeleri nükleer ya da geleneksel savaş başlıkları taşıyabiliyor.
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin danışmanlarından Oleksandr Rodnyansky, CNN televizyonuna ellerindeki hava savunma sistemlerinin Kinzhal füzesiyle başa çıkamayacağını söyledi. Rus ordusu, hipersonik füzeyi ilk kez geçtiğimiz yıl ilkbaharda kullanmıştı.
İşgali yakından takip eden Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Perşembe günü Ukrayna'yı vuran füzelerin daha çok propaganda hedeflerine hizmet ettiğini duyurdu. ISW'ye göre, Vladimir Putin'in elindeki Kinzhal stoğu azaldı ancak buna rağmen 2 Mart'taki Bryansk saldırısının intikamının alınmasını isteyen şahinleri yatıştırmak için füzeler fırlatıldı. Rus askeri bloggerlar ve yayın organları, beklendiği gibi füze yağmuru haberlerine geniş şekilde yer verdi.
'NÜKLEER SALDIRI GERÇEKLEŞTİ, SIĞINAKLARA KOŞUN'
Rus işgalcilere karşı direnen Ukrayna'da bunlar yaşanırken, Rusya topraklarında da hava sirenleri çaldı. Başkent Moskova'da yayın yapan televizyon ve radyo istasyonları, Perşembe günü hava saldırısı alarmı verdi.
Televizyonun ekranında aniden "Herkes saklansın" mesajı belirdi. Videonun devamında Moskova sakinlerine sığınaklara koşmalaraı ve gaz maskeleri kullanmaları önerildi:
"Nükleer saldırı gerçekleşti, lütfen sığınaklara gidin ve kalsiyum iyodid ilaçlarınızı alın."
Dakikalar içinde paniğe yol açan uyarının bir siber saldırı sonucu gerçekleştiği anlaşıldı. BBC Rusça, benzer bir skandalın birkaç saat önce doğudaki Yekaterinburg şehrinde de korkuyu körüklediğini yazdı.
CANLI YAYINDA İZLENİYOR
Aynı gün Karadeniz semalarında ise sıra dışı bir uçuş kaydedildi. ABD ordusuna ait bir RQ-4B Global Hawk, Sinop ve Sivastopol arasında garip manevralar yaptı. Uçuş takip sistemi Flightradar24'e yansıyan manevralarda, Amerikan insansız hava aracının Karadeniz'in tam ortasında defalarca doğu-batı yönünde seyrettiği görüldü.
Bugün aynı insansız uçak sabah saatlerinde İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'ndan havalanıp doğuya yöneldi. Yunanistan'ın üstünden geçip Kuzey Ege'ye ulaşan RQ-4B Global Hawk, sabah saatlerinde Flightradar24'te canlı olarak en fazla takip edilen araçtı ve Bulgaristan hava sahasına girdi.
36 saat havada kalabilen ve 25 bin kilometre menzili bulunan gözetleme uçağı RQ-4B Global Hawk'un bugün tekrar Karadeniz'de uçup uçmayacağı merak ediliyor. İnsansız uçak, 20 bin metre irtifaya çıkabiliyor.
ABD'nin yanı sıra halihazırda Güney Kore, Japonya ve NATO söz konusu insansız uçağa sahip.
Rusya'nın Ukrayna işgali, aylardır doğudaki Donbas'ta yer alan Bakhmut'taki çatışmada kilitlenmiş durumda. Rus paralı asker grubu Wagner, kilit şehir Bakhmut'ta binlerce kayıp vermesine rağmen adım adım ilerledi ancak henüz kentin kontrolünü ele geçiremedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023-ALES/1 geç başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023-ALES/1 geç başvuruları nereden, online mı yapılacak?
- Marmaray Yenikapı İstasyonu son dakika | 10 Mart 2023 Marmaray'da ne oldu? Seferler durduruldu mu, tekrar açıldı mı?
- Mart ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte illerin tam listesi...
- EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? EYT ilk maaş ayın kaçında, ne kadar yatar?
- Temettü ne zaman yatar, hesaba geçer? Temettü ödemesi kaç günde, hangi hesaba yatıyor?
- Bugünkü Cuma Hutbesi 10 Mart Tam Metni | Hutbenin konusu ne? PDF indir-oku! Diyanet: "Mümin Güvenen ve Güvenilen Kişidir"
- 2023 Seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Seçim tarihi değişecek mi?
- Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Bu yıl bayram tatili kaç gün olacak? Diyanet...
- Samsun'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Kaçıncı riskli bölge? Diri fay hattı var mı?
- Üniversiteler için kritik NİSAN kararı! YÖK Başkanı Özvar açıkladı! Yüz yüze/hibrit eğitim sistemi ne zaman? Lisans, Ön lisans, Doktora...
- SEVİLLA-FB MAÇ SONUCU | 09 Mart Fenerbahçe mücadelesi kaç kaç bitti?
- Adıyaman Korkutan deprem | 09 Mart Malatya, Şanlıurfa deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? Son dakika AFAD KANDİLLİ