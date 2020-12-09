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ABD'de flaş iddia! Terörün mimarı savunma bakanı oluyor

ile ABD-Türkiye ilişkilerinin nasıl şekil alacağı büyük merak konusu olurken, Biden'ın ’na (Pentagon) eski CENTCOM Komutanı emekli Org. ’i getireceği iddia edildi. Austin’in Suriye’nin doğusunda terör örgütü /YPG’nin DEAŞ’la mücadele kılıfı altında silahlandırılması ve desteklenmesi projesinin mimarı olduğu biliniyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2020
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ABD'de flaş iddia! Terörün mimarı savunma bakanı oluyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanlığı (Pentagon) için eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin'i aday göstereceği iddia edildi. Biden'ın cuma günü savunma bakanlığı adayını açıklayacağını duyurmasından kısa bir süre sonra Austin'i aday gösterdiği Amerikan basınına sızdı. Austin, ABD'de muharip bir komutanlığa komutanlık yapan ilk siyahi olarak biliniyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre; General Lloyd Austin aynı zamanda Suriye'nin doğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'la mücadele kılıfı altında silahlandırılması ve desteklenmesi projesinin mimarı olduğu da biliniyor. Austin, 2016'da emekli olduktan sonra Raytheon savunma şirketinde yönetim kurulunda görev aldı. ABD'de yasa gereği bir kişi askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra 7 yıla kadar Savunma Bakanlığında herhangi üst düzey sivil göreve atanamaz.

2016'da emekli olduğu için Austin'in bu yasal duruma karşı kongrenin 2017'de ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen Jim Mattis'e verdiği gibi muafiyet vermesi gerekiyor. Birçok kongre üyesinin Austin'e bu bağlamda bir muafiyet vermek istemediği iddia ediliyor.

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