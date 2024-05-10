Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği! Bakan Göktaş duyurdu: O tarihte hesaplarda...

AİLE VE GENÇLİK FONU İLE GENÇLERE DESTEK

Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada, "Aile ve Gençlik Fonu'nu Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdik. Ve bu aslında Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önemin de en somut örneklerinden bir tanesi.