10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği! Bakan Göktaş duyurdu: O tarihte hesaplarda...

Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği! Bakan Göktaş duyurdu: O tarihte hesaplarda...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
ABONE OL
Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği! Bakan Göktaş duyurdu: O tarihte hesaplarda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi desteğine yönelik yaptığı açıklamada, "Buradan Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanan gençler ile müjdeyi paylaşmak istiyorum. Resmi nikahı 15-30 nisan arasında gerçekleşen çiftlerimizin kredi ödemeleri 21 mayıs itibarıyla hesaplara geçmeye başlayacak." dedi. İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulundu.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi desteğine yönelik yaptığı açıklamada, "Buradan Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler ile müjdeyi paylaşmak istiyorum.

Resmi nikahı 15-30 nisan arasında gerçekleşen çiftlerimizin kredi ödemeleri 21 mayıs itibarıyla hesaplara geçmeye başlayacak." dedi.

AİLE VE GENÇLİK FONU İLE GENÇLERE DESTEK
Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada, "Aile ve Gençlik Fonu'nu Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdik. Ve bu aslında Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önemin de en somut örneklerinden bir tanesi.



Bu fonu biz kanunla birlikte hayata geçirdik. Buradan öncelikle bu fonun kurulmasına destek olan bütün milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimizin aile kurmasını destekliyoruz.




Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında aslında bir faizsiz kredi desteği veriyoruz. Bu oldukça büyük bir ilgi gördü ve görmeye devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği!Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği! EVLENECEK GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ!

Gençlere müjde! Başvurular başladıGençlere müjde! Başvurular başladı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA