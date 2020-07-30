Filipinler'de Kurban Bayramı resmi tatil ilan edildi

Başkan Duterte, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın birinci gününün tatil olarak belirlenmesine Filipinli Müslümanlar Komisyonu'nun tavsiyesiyle karar verildiğini belirtti.

Açıklamada, Duterte, Kurban Bayramı sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği sosyal mesafeye dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Ülkede geçen yıl da Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 Haziran resmi tatil ilan edilmişti.

Filipinler nüfusunun yaklaşık yüzde 10'nu Müslümanlardan oluşuyor.