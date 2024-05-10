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Konya'da sır olay! İnşaatta insan iskeleti bulundu! Ekipler alarma geçti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Konya’da sır olay! İnşaatta insan iskeleti bulundu! Ekipler alarma geçti

Konya'da 2 yıldır kaba inşaat olarak duran bir binanın 11'inci katında insan iskeleti bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler iskeleti otopsi yapmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırdı.

Konya'da 2 yıldır faaliyetleri durdurulmuş bir inşaatta insan iskeleti bulundu. Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir inşaatta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 yıldır davalık olan ve faaliyetleri durdurulmuş inşaata malzeme toplamak için gelen işçiler inşaatın 11. katında insan iskeleti buldu. İşçiler olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından insan iskeleti otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kıyafetlerinden erkek olduğu değerlendirilen iskeletin kime ait olduğu ve ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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