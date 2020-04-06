Son dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini geçti

Son dakika haberleri... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 439 artarak 5 bin 373 oldu.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 439 artarak 5 bin 373 oldu.

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