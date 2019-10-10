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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Barış Pınarı Harekatı için skandal açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI İÇİN SKANDAL AÇIKLAMA

Başbakanı , Fırat'ın doğusunda başlatılan 'na ilişkin skandal bir açıklama yaptı. "Kürtlere yapılıyor" yalanını ortaya atan Netanyahu, "İsrail cesur Kürtlere insani yardım iletmek için hazır" ifadelerini kullandı.

Kahraman Mehmetçiğimizin Fırat'ın doğusunda yer alan terörist oluşumu yok etmek için başlattığı 'na tepkiler gelmeye devam ediyor.

'nin Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendiren Başbakanı Binyamin , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda skandal ifadeler kullandı.

Netanyahu, "İsrail, Türkiye'nin 'deki Kürt bölgelerine yönelik işgalini şiddetle kınıyor ve Kürtlerin Türkiye ve vekilleri tarafından etnik temizliğine karşı uyarıda bulunuyor." dedi.

Netanyahu açıklamasına "İsrail cesur Kürtlere insani yardım iletmek için hazır" diye de ekledi.

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