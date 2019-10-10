İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Barış Pınarı Harekatı için skandal açıklama

İsrail Başbakanı Netanyahu, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal bir açıklama yaptı. "Kürtlere etnik temizlik yapılıyor" yalanını ortaya atan Netanyahu, "İsrail cesur Kürtlere insani yardım iletmek için hazır" ifadelerini kullandı.

Kahraman Mehmetçiğimizin Fırat'ın doğusunda yer alan terörist oluşumu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tepkiler gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda skandal ifadeler kullandı.

Netanyahu, "İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerine yönelik işgalini şiddetle kınıyor ve Kürtlerin Türkiye ve vekilleri tarafından etnik temizliğine karşı uyarıda bulunuyor." dedi.

Netanyahu açıklamasına "İsrail cesur Kürtlere insani yardım iletmek için hazır" diye de ekledi.