İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Barış Pınarı Harekatı için skandal açıklama

Kahraman Mehmetçiğimizin Fırat'ın doğusunda yer alan terörist oluşumu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tepkiler gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda skandal ifadeler kullandı.

Netanyahu, "İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerine yönelik işgalini şiddetle kınıyor ve Kürtlerin Türkiye ve vekilleri tarafından etnik temizliğine karşı uyarıda bulunuyor." dedi.

Netanyahu açıklamasına "İsrail cesur Kürtlere insani yardım iletmek için hazır" diye de ekledi.

Israel strongly condemns the Turkish invasion of the Kurdish areas in Syria and warns against the ethnic cleansing of the Kurds by Turkey and its proxies.

Israel is prepared to extend humanitarian assistance to the gallant Kurdish people.